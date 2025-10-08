Новият сезон на "България търси талант" започна ударно и още от първите епизоди срещна публиката с ярки таланти, които дадоха всичко от себе си на сцената и спряха дъха на журито и на зрителите. Невероятен ум, танци, акробатика - таланта никога не е един, но винаги успява да събуди искрено възхищение у хората.

Ето кои са топ 3-те български изпълнения, които спряха дъха на публиката

Кристина Костова - остър ум, прецизност и дълбок емоционален свят

Кристина Костова от София изуми журито с невероятен интелект и бързина. Младото момиче смая всички в залата с огромния си капацитет - Кристина успя да нареди успоредно две кубчета Рубик, по едно във всяка ръка. Това уникално явление накара Цитиридис буквално да скочи върху Златния бутон, развълнуван и впечатлен от изпълнението на Криси. Тя дори нареждаше кубчетата, докато пресмяташе наум, а това разтърси още повече публиката.

Научете повече за нея - тук:

Сами - детето, в което публиката се влюби от пръв поглед

Само на 5 години, Самуил Тодоров успя да омагьоса зрителите на "България търси талант". Заедно със своите баща и дядо, той сподели любовта си към фолклорните танци на голямата сцена на предаването. Добруджанският танц на малкия Самуил е гледан от над 1 млн. зрители пред екрана. Той представи български фолклорен танц „Три поколения“. В семейството на Сами всички танцуват народни танци и са свързани с музиката. Още след като проходил, у Самуил се появило желание да танцува.

Петра Кирилова - всички затаиха дъх, а тя се извиси във въздуха

Петра Кирилова изуми журито и публиката с въздушната акробатика и определено успя да вдигне адреналина в залата. Техническа неизправност за малко не провали номера на 14-годишната Петра, която представи невиждано съчетание на верига. А въжето блокира и не я вдигна нагоре. След като проблема бе остранен, момичето се представи брилятно и почти разплака Юлиян Вергов.

Гледайте повече от нейното представяне във видеото тук и най-отгоре:

