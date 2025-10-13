На 13 октомври 2025 г. е практичен ден за довършване на започнатото и вземане на трезви решения. Социално е и вдъхновяващо за срещи и идеи, но не бързайте с големи обещания или импулсивни покупки.

Хороскопът на Алена за 13 октомври 2025 г. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Новите любовни връзки няма да ви донесат нищо друго освен разочарования. Сексуалните ви отношения за пореден път са в криза, но причината е във вашите капризи и вечно недоволство.

ТЕЛЕЦ

В личните отношения са възможни проблеми с партньорите ви заради различие в мненията. Направете крачката към изясняване на отношенията, зарадвайте любимите си с подарък и се отдайте на приятни сексуални изживявания.

БЛИЗНАЦИ

Неприятели се опитват да навредят на личните ви отношения. Бъдете подготвени. Вечерта се отдайте на романтични мигове и сексуални удоволствия и забравете за опитите да ви разделят с интимния ви партньор.

РАК

По възможност останете сред семейството си. Отдайте се на романтични срещи и създайте хармонията в отношенията с любимите си хора. Сексът ще ви задери със сили и ще ви даде възможност да се насладите на чувствата си.

ЛЪВ

Постарайте се да прекарате повече време с любимите си хора. Ще се заредите със сили, след като чувствата ви са споделени. Сексуалните удоволствия изискват да се съобразите с желанието на интимния си партньор.

ДЕВА

Действията ви са импулсивни и непредсказуеми. Рискувате да усложните отношенията с интимния си партньор. Сексуалните удоволствия са разтоварващи и свързани с незабравими изживявания.

ВЕЗНИ

Запознанство ще преобърне изцяло личния ви живот. Не пропускайте сексуалните удоволствия, които ще накарат съзнанието ви да се изключи напълно от проблемите през деня.

СКОРПИОН

В семейството ви назрява конфликт, свързан с децата ви. Избегнете го навреме. Не се отказвайте от сексуалните преживявания, но не рискувайте да правите секс със случайни партньори.

СТРЕЛЕЦ

Денят ви позволява възстановяване на хармонията в семейството. Не пропускайте да бъдете с любимите си хора, които ви очакват. Откажете се от намерението да създадете романтична обстановка и да се отдадете на сексуални удоволствия.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Очаква ви лично щастие, което не трябва да пропускате, заради капризи и нежелание да се съобразите с интимната си половинка. Сексът ви зарежда със сили и ще ви разтоварва от напрежението.

ВОДОЛЕЙ

Не разчитайте, че новите ви романтични запознанства ще се превърнат в трайни. Не изневерявайте, ако вече сте създали семейство. Ако имате намерение да се отдадете на сексуални наслади със случайни партньори, ще изживеете разочарования.

РИБИ

В личните отношения ще имате проблеми, заради нежелание на партньорите ви да се съгласят с вас. Не забравяйте, че в този изпълнен с напрежение ден няма по-добра отмора от желания секс.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK