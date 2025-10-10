Съществува една „невинна“ фраза може лесно да предизвика буря между партньорите - за това предупреждава терапевтката Ребека Виваш, според която въпросните думи не бива да се изричат при спор с половинката, защото лесно могат да предизвикат кавга и да доведат до напрежение във връзката, пише британският Metro.

Специалистката призовава хората да се въздържат от използването на фразата „от теб зависи“ - особено по време на спор. Според нея тези на пръв поглед невинни думи всъщност имат скрито значение, тъй като прехвърлят цялата отговорност за действията на двойката върху партньора.

„Човекът, на когото е казана тази фраза, трябва да понесе тежестта на вземането на решения, често в допълнение към други отговорности. С течение на времето това може да стане непоносимо“, казва Виваш.

Експертката уточнява, че на хората трябва да се даде избор, но в същото време те трябва да поддържат баланс и активно да участват във вземането на решения, които засягат и двамата.

Вместо да се дистанцирате от вземането на решения, специалистката съветва да дадете на партньора си няколко възможности или да предложите да помислите заедно за най-доброто решение.

Преди това опитни мъже и жени дадоха важни съвети на „новобранците“ във връзките. Най-популярният съвет във форума на Reddit беше коментар именно за важността на открития диалог с партньора.

Защо някои двойки стигат от секс до убийство - вижте в следващото видео:

