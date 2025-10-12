На 12 октомври е родена Сашка Васева. Тя е емблематична поп-фолк звезда от 90-те.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Сашка Васева. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

И днес сте напрегнати и изпълнени с недоверие към хората, които обичате. Сами градите основата на бъдещи проблеми водещи до отдалечаване. Нямате желание за сексуални удоволствия, което ще озадачи партньорите ви и ще ги дистанцира.

ТЕЛЕЦ

Откажете се от уговаряне на романтични срещи, защото е възможна проява на ревност. Не се опитвайте да възобновите прекъсната любовна връзка. Ако си позволите прибързано сексуална близост, сами ще си бъдете виновни за бъдещите проблемите.

БЛИЗНАЦИ

Днес решете дали да продължите живота си с интимните си партньори. В моментът на истината преценете имате ли все още чувства към тях. Не се отдавайте на сексуални удоволствия, дори и ако е за последно, защото след това ще съжалявате.

РАК

Бъдете критични към недостатъците си и не прекалявайте с изискванията към партньора си. Не си позволявайте сексуален контакт още при първата среща с новите си партньори, защото последствията ще бъдат необратими.

ЛЪВ

Не изневерявайте, за да си спестите проблеми в личния живот. Ще срещнете трудности в общуването породени от вашата изневяра, която трудно ще ви простят. Не се надявайте на сдобряване в леглото. Именно сексът ще е причина за по-голям скандал с брачния партньор.

ДЕВА

Очаквайте големи промени в личния си живот. Семейните жени да се отдадат на чувствата си. Несемейните да очакват романтична среща. Сексуалните ви отношения са на ниво. Не пропускайте да се отдадете на сексуални наслади, които ще ви заредят с добро настроение.

ВЕЗНИ

Създайте хармония в интимните си отношения, а ако сте семейни, мили дами, с брачния си партньор. Ако сте сгрешили, поднесете извиненията си. Не се лишавайте от романтичните мигове и сексуални удоволствия, които стабилизират отношенията ви.

СКОРПИОН

Не пречупвайте чувствата си през материалните си стремежи, защото ще обидите и отдалечите интимните си партньори. Ако сексуалното удоволствие цели да получите облаги, приемете, че ще разривът ви е гарантиран.

СТРЕЛЕЦ

Не се колебайте да проведете разговор за изясняване на личните си отношения. Забравете за съмненията и не ревнувайте без причина. Единствения начин да приключите със съмненията си е да се отдадете на незабравими сексуални мигове.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Несемейните жени могат да намерят половинката си. Семейните жени ще предизвикат ревност. Не винаги сексът е начин да се домогнете до чувствата на някого. Не разчитайте, че една бременност ще ви обвърже за цял живот.

ВОДОЛЕЙ

Ако сте семейни, мили дами, и сте решили да натриете носа на половинката си с изневяра, правите най-голямата грешка в живота си. Сексът няма да ви достави удоволствие, защото непрекъснато ще търсите в партньорите си нещо по-различно.

РИБИ

Планетите са благоприятно настроени към вас и могат да променят в положителна посока личният ви живот. Ще имате нови запознанства. Не се колебайте да откажете сексуален контакт на партньора си, ако сте сигурни в предстоящата раздяла, за да си спестите опити за ново сближаване.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK