Новата телевизионна двойка – инфлуенсърът Даниел Петканов и диджейката Глория Петкова от „Traitors: Игра на предатели“, отпразнуваха рождения ден на Глория заедно. Към семейния празник се присъединява и дъщерята на Глория – Анабел.

Глория споделя в социалните мрежи, че е решила да отпразнува рождения си ден по най-уютния начин – с торта в леглото, докато гледа любимия си сериал Star Trek: The Original Series. Въпреки скромното начало, денят й се превръща в емоционален празник, изпълнен с благодарност. Тя благодари на своите близки, като подчертава, че майка й я е изненадала с домашна торта. Най-голямата радост обаче идва от дъщеря й Анабел, която е направила „най-великата картичка на света“.

Глория получава и още една изненада - от своя любим Дани. Той й подарява внушителен букет в ярки тонове. Цветята са в жълто и цикламено. Петканов залага на красиви рози и хризантеми. Той публикува снимки в социалните си мрежи на които заедно с Глория и Анабел позират с празнични шапки. Разбира се, за повода има и торта – мини вариант с малини и златна корона за свещ.

Припомняме, че Глория и Дани демонстрираха близост на официалната премиера на риалити формата „Traitors: Игра на предатели“ в средата на септември. Няколко дни по-късно, на концерта на Роби Уилямс, пуснаха общи снимки, на които се забавляват заедно.

„Заедно сме“, призна Петканов, който е и бивш съпруг на модела Алекс Богданска за новата си любов.

Докато Дани е познато лице от тв средите, Глория е многостранна артистична личност, която е модел, актриса, художник и диджей.

Моделът, който успя да спечели сърцето на Петканов

Снимка: btv/instagram

Глория Петкова, по-известна с артистичния си псевдоним GLOW, е жена с впечатляваща кариера в няколко сфери. Професионалният й път започва от модния подиум още на 15-годишна възраст. Като успешен модел, тя работи за световни марки като Max Mara, Diesel, Jean‑Paul Gaultier и други, участвайки в ревюта в модните столици – от Берлин и Париж, до Милано, Лондон и Сеул.

Освен в модата, Глория развива своя талант и в киното, където има роли във филми като „Семейни реликви“ и „Безкрайната градина“. Тя е и утвърден художник, създавайки графики и абстрактни творби, които е показвала в изложби.

Даниел Петканов – „Лудия репортер“ в ролята на баща

Даниел Петканов е една от най-популярните публични личности у нас, чийто професионален и личен живот често е под светлините на прожекторите. Кариерата му стартира, след като печели конкурса „Мистър УНСС“. В журито е легендарният журналист Милен Цветков, който го кани в телевизията. Благодарение на своите провокативни и автентични репортажи, Петканов бързо придобива популярност и става известен с емблематичния си прякор – „Лудия репортер“.

По-късно Даниел доказва таланта си и като тв водещ, заставайки рамо до рамо със Сашо Кадиев в „България търси талант“ по bTV.

Паралелно с работата си на екран, Петканов изгражда изключително силно присъствие в социалните мрежи. С над 280 000 последователи в Instagram, той е сред най-влиятелните инфлуенсъри в България.

Личният живот на Даниел е също толкова публичен. Той се запознава с модела Алекс Богданска още в УНСС. Връзката им преминава през редица бурни обрати – тяхната раздяла става публично достояние, след като Алекс му изневерява, но по-късно двамата се събират. През 2019 г. им се ражда син, но в крайна сметка бракът им приключва с развод през 2022 г. Сега Даниел започва нова глава в личния си живот до Глория Петкова.

Това, което обединява Дани Петканов и любимата му Глория, е участието им в едно от най-обсъжданите и завладяващи риалити предавания в световен мащаб „The Traitors“, което стартира тази есен и в България – в ефира на bTV. Повече за това къде се снима предаването у нас вижте от тук:

