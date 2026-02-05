Кой иска да спечели билет за концерта на Азис на 13 февруари? Защото bTV дава шанс на всички фенове на Краля на попфолка да се включат в онлайн игра на сайта igra.btv.bg!
Играта представлява кратък и забавен въпрос с три варианта за отговор, на който потребителите трябва да отговорят правилно, за да участват в надпреварата за ценните билети.
Отговорете правилно на въпроса „Какво е пълното име на концерта на Азис?“, регистрирайте се и влезте в приключението за един от 20 двойни билета!
Но това не е всичко - един от отговорилите правилно ще има шанса да спечели двоен пропуск за бекстейдж зоната на концерта!
Участието в играта е безплатна и достъпно за всеки – достатъчно е просто да посетите сайта igra.btv.bg, да отговорите на въпроса и да се регистрирате. Затова не губете време – остават броени дни до един от топ концертите на годината у нас!
bTV Media Group е официален медиен партньор на концерта "Azis: Just love by Alphawin".
