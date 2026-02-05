Три сестри от Индия загинаха трагично, след като скочиха от балкона на семейния си апартамент на деветия етаж в град Газиабад, близо до Ню Делхи. Властите подозират, че причината е ограничаването на достъпа до телефоните им. Това е новина, която не просто информира, а разтърсва много родители по света, поставяйки на дневен ред важни въпроси – за психичното здраве на децата, влиянието на онлайн игрите и социалните мрежи и времето, прекарано пред устройствата.

Трагедията

Момичетата са били само на 16, 14 и 12 години. Три деца – Нишика, Прачхи и Пакхи. Според местните власти момичетата са скочили едно след друго от балкона на семейния си апартамент в ранните часове на 4 февруари. На мястото е започнало разследване, което към момента продължава.

Според местните власти сестрите са оставили писмо от 8 страници, адресирано до родителите им. В него те пишат за любовта си към онлайн игрите и за силното си увлечение по корейската култура – свят, който за тях е бил бягство, мечта, място, в което са се чувствали разбрани.

Баща им разказва, че момичетата почти не са излизали от дома и не са посещавали училище от близо две години. По думите му, по време на пандемията от COVID-19 телефоните и онлайн съдържанието постепенно са се превърнали в център на ежедневието им.

Причините

Напрежението в семейството ескалирало, след като в последните дни достъпът им до мобилен телефон бил ограничен – решение, което според полицията може да е оказало силно емоционално влияние върху тях. Властите подчертават, че към момента няма доказателства, които директно да свързват конкретна онлайн игра с трагедията.

„Това не трябва да се случва на никой родител“, казва бащата им през сълзи. „Ако знаех повече за тази игра, никога нямаше да им позволя да се увличат толкова.

Какво казват експертите

Трагедията в Индия отеква далеч отвъд границите на страната, защото поставя въпроси, които все по-често тревожат родителите навсякъде по света. Психолози и експерти от години предупреждават, че продължителната социална изолация, прекомерното време пред устройствата и липсата на жив контакт могат да окажат дълбоко влияние върху емоционалното състояние на децата и тийнейджърите. Именно затова подобни случаи не бива да остават само като новини, а да се превърнат в повод за разговор, информираност и навременна подкрепа.

Колко време да прекарват децата пред екрана?

Световната здравна организация препоръчва да няма никакво екранно време за деца под 2 години.

„Няма деца, които да „имат нужда“ от монитори и телевизори. Това е по-скоро временно решение за изморени и стресирани родители, които са в безизходица и имат нужда да си поемат дъх или нямат природа около себе си, която децата да изследват. Последиците за всички бебета и деца, които се хранят, заспиват и развличат с екрани, са пагубни за потенциала им и се проявяват в разнообразни симптоми на изоставане“, категорично заяви за Ladyzone.bg д-р Гергана Маркова, специалист по ранно детско развитие.

До 3-годишна възраст: Препоръчително е децата да не използват екрани изобщо. В този критичен период зрителната стимулация е прекалено интензивна и може да повлияе негативно на развитието на незрялата нервна система.

Снимка: iStock

От 3 до 5 години: Максимумът на екранното време не трябва да надвишава 30 минути на ден. Изберете съдържание, което е образователно и се старайте да гледате заедно с детето. Избягвайте екранно време вечер и осигурете поне два часа без екрани преди лягане.

За по-големи деца: Екранното време трябва да бъде ограничено до два часа на ден. След всяко време, прекарано пред екрана, осигурете на детето физическа активност, като разходки или активни игри. Това ще помогне поне малко за компенсиране на негативните ефекти от екраните и ще подсили здравословното развитие на детето.

По-малко екранно време – по-малко стрес и депресия

Клиничният неврофизиолог и автор на книгата Generación Zombi, д-р Хавиер Албарес, отправя сериозно предупреждение към родителите.

„Ние отглеждаме поколение, чийто сън, развитие и психично здраве са застрашени“, казва той.

Експертът споделя една изненадващо лесна, но мощна стратегия за родителите. Данните показват, че в семействата, където има твърдо определен час за лягане, рискът от депресия при децата спада с цели 25%.

„Определянето на час за сън не е просто правило – то е родителски дълг“, категоричен е д-р Албарес. Неговият съвет е ясен: екраните трябва да бъдат напълно забранени след вечеря. Тази съвсем малка промяна може да върне на детето ви ценни часове качествен сън и да подобри емоционалното му състояние.

Децата получават телефони твърде рано!

По-голямата част от родителите на деца на възраст от 11 до 12 години споделят, че детето им притежава смартфон. Това установява проучване на Pew Research Center, публикувано през октомври 2025 г. Много експерти обаче препоръчват да се отложи използването на социални мрежи от деца до 16-годишна възраст. Смартфоните не са единственото нещо, което децата използват в ранна възраст. Общото време пред екрана също е проблем, като 85% от родителите казват, че децата им гледат YouTube.

Снимка: iStock

Родителите не изглеждат доволни от това как се развиват нещата, като 80% казват, че вредите надвишават ползите, които децата им получават от социалните мрежи.

Създайте правила за цялото семейство

„Разработете правилата с децата си“, съветва родителите Лорън Тетенбаум, психотерапевт от Ню Йорк. „Когато децата дават мнение, е по-реалистично да се придържат към правилата“, каза тя. Попитайте ги как искат да използват устройствата си и какво смятат за справедливо.

„Ключово е постоянно да напомняте на децата си, че устройствата принадлежат на вас като възрастни“, продължи тя. Това означава, че можете да преглеждате какво правят на тях по всяко време.

Родителите също се нуждаят от правила за използването на социалните мрежи

„Опитайте се да не сте на телефона си по време на хранене с децата си или ако го използвате, за да проверите какво е в дневния ред за деня, кажете го“, каза още Тетенбаум. Ако смятате, че използването на социалните медии от децата ви не е ефективно, опитайте се да им дадете други атрактивни възможности.

