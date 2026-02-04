Една на пръв поглед невинна детска играчка и „съвет“ от приятел, споделен в социалните мрежи, превръщат сутринта на 9-годишния Кейлъб Чабола в истински кошмар. Момчето е поредната жертва на опасен онлайн тренд, който оставя след себе си тежки физически и емоционални белези.

Всичко започва докато Кейлъб се подготвя за училище. Вдъхновен от популярен в мрежите трик, той решава да затопли своята сензорна играчка NeeDoh Nice Cube в микровълновата фурна. Идеята е да направи гелообразната вътрешност по-гъвкава за мачкане, съобщава People.

Майка му, Уитни, чува таймера на фурната и си мисли, че синът ѝ просто затопля закуската си. Секунди по-късно обаче чува „смразяващ писък“. При отварянето на вратата на уреда, прегрятата играчка буквално експлодира, пръскайки врящия желатинов материал директно върху лицето и ръцете на момчето.

Възстановяване след тренд в социалните мрежи

Кейлъб е приет по спешност с изгаряния от втора степен по лицето и ръцете. Едното му око е било напълно затворено от отока, което наложило намесата на офталмолози. За щастие зрението му е спасено, но лекарите са категорични: Кейлъб е извадил огромен късмет. Той е четвъртото дете, постъпило в същата болница заради този специфичен тренд.

Медицинските специалисти предупреждават, че 30% от пациентите им са деца заради инциденти след изпробвани трендове от социалните мрежи. Производителят на играчката изрично посочва на сайта си: „НЕ затопляйте и не ползвайте микровълнова фурна“, но децата често пропускат предупрежденията в името на лайковете.

Трендове в България от социалните мрежи

Докато едни трендове пращат деца в болница, в България през 2026 г. набира сила еднин далеч по-безобиден тренд. В Instagram масово се споделя хаштагът #2026isthenew2016 или „2026 е новата 2016“.

Младите хора избират да загърбят опасните предизвикателства и се обръщат към носталгията сато публикуват снимки от миналото. Естетиката на 2016 г. е завръщане към стилистиката от началото на социалните мрежи, споделяне на стари мемета и музикални хитове.

Друг тренд е Cottagecore или още „селски шик“. Това е масовото бягство към природата или пренасянето на провинциалния уют в градския апартамент. Вместо с технологии, децата и младежите бяха заети да създават различни неща с ръцете си.

