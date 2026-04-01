Много жени носят грешен размер сутиен, без дори да осъзнават това. Несъответстващият сутиен не само влияе на външния вид на дрехите, но и на комфорта, стойката, болките в раменете и гърба, а дори и на здравето на кожата и гърдите.

Често се случва жените да носят един и същи модел или размер години наред, въпреки че телата им се променят с времето.

Правилният размер на сутиена е важен, тъй като по-голямата част от опората се осигурява не от презрамките, а от обиколката около тялото. Ако сутиенът не е с правилния размер, той може да причини стягане, триене, лоша поддръжка и усещане за дискомфорт през целия ден.

Има 4 ясни признака, които бързо показват, че е време да се избере по-подходящ модел.

Хоризонталната презрамка на гърба

Един от най-очевидните признаци на грешен размер сутиен е презрамката на гърба, която се вдига през целия ден. Тя трябва да бъде хоризонтална и да е в една линия като предната част на сутиена.

Когато презрамката е твърде хлабава и „подвижна“, тя не може да осигури адекватна поддръжка. Резултатът е болки в раменете, дискомфорт и усещането, че сутиенът „пълзи“ по тялото. Правилно пасващата презрамка трябва да е достатъчно стегната – и под нея да могат да се поставят не повече от два пръста.

Постоянно нужда от коригиране на презрамките

Ако непрекъснато трябва да коригирате, затягате или вдигате презрамките обратно на раменете си, това е знак, че сутиенът не е с правилния размер. Много жени смятат, че стягането на презрамките ще им даде повече опора, но това не е истинското решение.

Ако презрамките са твърде стегнати, те могат да причинят болка в раменете, шията и горната част на гърба. Могат също да оставят следи по кожата и да причинят допълнителен дискомфорт. Правилно нагласените презрамки трябва да са достатъчно стегнати, за да държат чашките на място, но и да не „режат“ кожата.

Следи от банели

Банелите не трябва да притискат директно гърдите. Ако създават видими вдлъбнатини, това е ясен признак, че чашката е твърде малка.

А това причинява не само дискомфорт, но може да влияе и на визията. Гърдите могат да „преливат“ над ръба на чашката, което не само е естетически неприятно, но и неудобно. Чашката трябва да обгръща напълно гърдите, без да ги стиска или притиска.

Дразнене, зачервяване, обриви

Кожата непосредствено под гърдите и отстрани на тялото е много чувствителна, затова сутиен с грешен размер може бързо да причини дразнене, зачервяване или дори обриви. Това често се случва, когато сутиенът е твърде голям и материята се движи прекалено много при движение и буквално „търка“ кожата.

Това триене може да предизвика сърбеж, болка и дискомфорт през целия ден. Проблемът може да се засили през горещите месеци, когато човек се поти повече. Правилният сутиен трябва да е достатъчно прилепнал, за да стои на място - но да не е стегнат или дразнещ.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER