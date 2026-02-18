Не е лесно да се намери подходящия човек. Лиса Каталано от Сан Франциско взе нещата в свои ръце, като инвестира хиляди долари в гигантски билбордове и реклами на таксита, които рекламират сайта ѝ - „Ожени се за Лиса". Изненадващото е, че над 4000 мъже откликнаха на предложението ѝ, пишат от California Post.

„Хората ще бъдат шокирани колко много съм похарчила. Определено ще публикувам отчет, когато всичко е готово и се сгодя", каза Каталано.

Хиляди долари за реклами

Тя каза, че по-голямата част от парите са отишли за големи билбордове по магистрала 101 между Санта Клара и Южен Сан Франциско. Тъй като самият Сан Франциско няма такива билбордове, тя избра цифрови екрани на такситата, от които в един момент имаше около двадесет.

Първоначално кампанията включваше дузина места за билбордове, но около октомври 2025 г. броят им беше намален до осем. За Свети Валентин бяха поставени 14 специални билборда в продължение на два дни с послание за празника.

В допълнение към рекламата, Лиза инвестира в домейн и хостинг за уебсайт, който сама създаде, както и в рекламни материали като визитки, флаери и значки. Тя също така си купи принтер, хартия и мастило, за да отпечата и ръчно прегледа хилядите кандидатури, които получи.

Снимка: YouTube

„Правех всичко на ръка, сама, без ничия помощ“, каза Лиса. Тя е била в технологичната индустрия години наред, а след това е работила като фрийлансър, препродавайки винтидж дрехи. В района на залива на Сан Франциско, където разходите за живот и реклама са много високи, цялата идея, каза тя, ѝ струваше хиляди долари.

Първите срещи

След като получи над 4000 кандидатури, Лиза прочете всяка една и намали избора до 50 мъже, след това до 20, и впоследствие се уговори само с петима мъже, с които да излезе на първа среща. Тя също така каза, че всеки кандидат, с когото се среща, трябва да подпише споразумение за поверителност, за да защити както себе си, така и нея.

Снимка: YouTube

Въпреки че все още не е във връзка, 42-годишната жена каза, че обича да излиза и да се запознава с нови хора. Според изданието, тя е прекарала Свети Валентин с мъж, с когото се вижда от около месец.

