Том Каулиц за пореден път показа колко силна е романтичната му връзка с Хайди Клум. В откровено интервю музикантът разказа за началото на отношенията им и призна, че още от първите срещи е бил убеден, че между тях има нещо специално.

Любов от пръв поглед

Според Том Каулиц отношенията им са се развили изключително бързо. Той описва връзката си с Хайди Клум като нещо, което буквално е преминало „от нула до сто“ за много кратко време. Музикантът споделя, че никога преди не е изпитвал подобно чувство и че още в началото е разбрал, че срещата им няма да бъде просто поредната романтична история.

Още от началото на връзката им двамата са обект на сериозен медиен интерес заради възрастовата разлика помежду си. Той е на 36, а тя на 53 години, но Том е категоричен, че това никога не е оказвало влияние върху отношенията им. По думите му най-важни са разбирателството, взаимното уважение и чувството за хумор, които споделят ежедневно.

Каулиц не крие, че освен съпрузи, двамата с Хайди са и най-добри приятели. Именно това според него е една от основните причини връзката им да остава толкова стабилна през годините. Той разкрива, че прекарват много време заедно и че въпреки натоварените си графици винаги намират начин да бъдат един до друг.

Семейството е на първо място

Хайди Клум и Том Каулиц сключиха брак през 2019 година и оттогава неведнъж са демонстрирали колко силни са чувствата им. Музикантът е изградил близки отношения и с децата на супермодела, като семейството е сред най-важните неща в живота и на двамата. Въпреки че са сред най-разпознаваемите личности в света на шоубизнеса, те се стремят да пазят част от личния си живот далеч от светлините на прожекторите.

„Все още сме влюбени както в началото“

В разговора си Том Каулиц дава да се разбере, че и до днес изпитва същото вълнение, което е почувствал в началото на връзката им. Според него именно искрените чувства, добрата комуникация и желанието да бъдат заедно са причината бракът им да продължава да бъде толкова сполучлив.