В ерата на приложенията за запознанства, социалните мрежи и непрекъснатия достъп до нови потенциални партньори, романтичните отношения изглеждат по-сложни от всякога. Докато преди пътят от първата среща до сериозната връзка е бил сравнително ясен, днес много хора прекарват месеци в неяснота относно това какво точно представляват отношенията им.

Според изследване на психолози от University of Illinois Urbana-Champaign, съвременните романтични отношения преминават през четири основни етапа: „флирт връзка“, потенциал за връзка, официална връзка и накрая – дългосрочен ангажимент или раздяла. Проучването е базирано на анкети сред повече от 250 млади хора на възраст между 18 и 29 години.

Етап 1: „Флирт връзка“

Това е фазата, в която между двама души се заражда привличане. Общуването може да се изразява в харесвания в социалните мрежи, размяна на съобщения, закачки или случайни срещи. Често обаче не се стига до реално развитие на отношенията. Експертите отбелязват, че този етап е особено привлекателен за хора, които харесват усещането за внимание и емоционална близост, без да поемат рисковете, свързани с по-дълбока обвързаност. Именно затова много потенциални връзки остават блокирани на това ниво.

Етап 2: Потенциал за връзка

Тук вече започват реалните срещи и по-сериозното опознаване. Партньорите прекарват повече време заедно, срещат приятелските си кръгове и започват да преценяват дали виждат общо бъдеще. Според специалистите именно това е един от най-трудните етапи. Много хора се опитват да се представят в най-добрата си светлина, страхувайки се от отхвърляне. Вместо да бъдат автентични, те често започват да играят роля, която смятат, че ще бъде по-харесвана от другия човек.

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Етап 3: Официална връзка

Следва моментът, в който двамата определят отношенията си като връзка. На теория това изглежда лесно, но на практика много хора изпитват неудобство да проведат разговора „Какви сме ние?“. Съвременната култура на запознанствата често насърчава неяснотата, а страхът от обвързване или от евентуално разочарование кара мнозина да отлагат този разговор. Въпреки това специалистите подчертават, че яснотата и откритата комуникация са ключови за изграждането на здрави отношения.

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Етап 4: Ангажимент или раздяла

Последният етап е моментът, в който връзката или преминава към дългосрочен ангажимент, или приключва. Това може да означава съвместен живот, брак или друг вид сериозно обвързване. Според експертите достигането до тази фаза означава, че двойката вече е преодоляла несигурността и е изградила стабилна основа на доверие и комуникация. Дори когато отношенията не продължат завинаги, самото преминаване през този процес дава яснота и ценен житейски опит.

Защо днес е по-трудно?

Според специалистите хората в днешно време едновременно копнеят за близост, но и се страхуват от нея. Желанието за сигурност често се сблъсква със страха от грешен избор, отхвърляне или загуба на независимост. В резултат много хора остават за дълго в междинните етапи на запознанствата, без да стигнат до истинска обвързаност.