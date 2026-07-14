Изглежда, че Нина Добрев официално има нов човек до себе си. Холивудската звезда с български корени, позната от сериала „Дневниците на вампира“, беше забелязана в компанията на австралийския модел Дъги Джоузеф по време на разходка из Ню Йорк, а снимките от двамата отново разпалиха слуховете за романтична връзка.

На кадрите Добрев и Джоузеф изглеждат изключително близки - разхождат се прегърнати по улиците на Манхатън, а в един момент моделът нежно целува актрисата по бузата. Компания им прави и любимото куче на Нина - Маверик.

Това не е първият път, в който двамата биват засичани заедно. Още през юни фенове ги снимаха по време на разходка в Ню Йорк, а малко по-късно бяха забелязани и на празненствата по повод шампионския парад на Ню Йорк Никс. Тогава вниманието привлече близостта помежду им, след като двамата вървяха хванати за ръце.

Новината идва около десет месеца след раздялата на Нина Добрев с дългогодишния ѝ партньор и олимпийския шампион по сноуборд Шон Уайт. Двамата прекратиха петгодишната си връзка по взаимно съгласие, като според близки до тях източници решението е било взето с уважение и добри чувства. По-късно се появиха информации, че различията в плановете им за бъдещето са изиграли ключова роля - актрисата искала брак и семейство, докато Уайт не споделял същите намерения.

След раздялата Добрев беше свързвана и с актьора Зак Ефрон, след като двамата бяха заснети на обща почивка с приятели. Самата актриса обаче категорично отрече слуховете и заяви, че между тях има единствено приятелство.

Освен че личният ѝ живот отново е във фокуса на вниманието, Нина Добрев има и успешна професионална година. Наскоро тя се появи в екшън трилъра „The Get Out“, където си партнира с Ръсел Кроу и Арън Пол. Филмът тръгна по кината в края на юни, а актрисата го определи като „екшън трилър с много хумор“, който обещава динамика и неочаквани обрати.

Снимка: https://www.instagram.com

Засега нито Нина Добрев, нито Дъги Джоузеф са коментирали публично отношенията си, но последните им общи появи определено подсказват, че между тях има специална близост.