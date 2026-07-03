Световноизвестната актриса Нина Добрев, която има български корени и често говори за силната си връзка с родината ни, съвсем скоро е била на почивка в България. Това разкри самата тя по време на гостуването си в американското сутрешно предаване "Live with Kelly and Mark", което бе излъчено на 30 юни.

Нина Добрев, по която цял свят полудя след ролята й в "Дневниците на вампира", неведнъж е споделяла колко много обича България и се гордее, че е родена с български корени. Изглежда, че още в началото на новия сезон, актрисата е прекарала няколко летни дни на българското черноморие. Докато беше на интервю в известно американско предаване, Нина Добре разкри подробности за посещението си и говореше с възхищение за страната ни. Тя сподели пред водещите, че България за нея е специална и се чувства много добре тук.

"В България е много топло и красиво, водата е кристално чиста. Много, много е красиво. Това море е една добре пазена тайна. Досега", открито признава актрисата.

С тези думи, Нина Добрев определено направи добра реклама на българското ни черноморие. Родената в София актриса, която още като дете се мести с родителите си в Канада, сподели още, че това е първото й завръщане в България от шест години насам. Припомняме, че последно тя беше тук за Коледа, около началото на пандемията през 2020 г. Добрев сподели, че е прекарала няколко дни на къмпинг край морето, заедно със семейството си, но не поясни за кой къмпинг точно става дума. Баща й притежава малка каравана, която, както самата тя казва, паркират буквално на плажа.

Снимка: Getty Images

Малко по-рано пък, актрисата отново привлече вниманието на социалните мрежи и медиите, след като се появи на мач от Световното първенство по футбол 2026 в Ню Йорк. Звездата е била забелязана на сблъсъка между Франция и Швеция, игран на 30 юни в Ню Йорк, пред около 80 000 зрители на стадиона. Там Нина Добрев демонстрира непринуден спортно-елегантен стил от трибуните на Мондиала, облечена с бяла шапка с козирка, бял потник, бежови дънки и черни слънчеви очила. В публикувани от нея сторита в социалните мрежи тя споделя моменти от атмосферата на стадиона, като дори се вижда как похапва сочен стек и пържени картофки от трибуните, наслаждавайки се на мача.