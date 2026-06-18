Световноизвестният актьор Мадс Микелсен е посетил България във връзка със снимките на нов международен филмов проект. Новината сподели изпълнителният директор на "Национален филмов център" - Петър Тодоров

„Странно и приятно е чувството да се запознаеш с човек, когото си гледал на големия екран в десетки филми и в киносалони из цяла Европа през годините“, споделя Тодоров.

Той отбелязва, че посещението на Микелсен е част от по-широка тенденция, свързана с нарастващото международно присъствие на България като филмова дестинация. Според него през последните месеци българското кино продължава да намира място в селекциите на престижни международни фестивали, а страната привлича все повече големи имена от световната киноиндустрия.

Оливър Стоун също е бил сред ключовите фигури

"Само в рамките на няколко дни България посрещна четири ключови личности за световното кино – Мадс Микелсен, Оливър Стоун, Кирил Серебренников и Кшищоф Зануси. Те бяха тук по различни поводи, но с едно общо впечатление – високото ниво на българските филмови екипи, продуценти и компании", пише още изпълнителният директор Петър Тодоров.

Макар посещенията им да са били по различни причини, според Тодоров всички те са останали с положителни впечатления от професионализма на българските филмови екипи, продуценти и компании. По думите му това е резултат от усилията на цялата филмова общност през последните години.

Той подчертава, че българската филмова индустрия се развива като все по-конкурентна и динамична среда, която не само привлича международни продукции, но и създава нови възможности за развитието на българските творци и професионалисти в киното. Засега не се съобщават подробности за новия филм с участието на Мадс Микелсен, който се снима в България, нито кога се очаква официалното му представяне.

Мадс Микелсен е един от най-успешните датски актьори на световната сцена. Той е носител на награда „Сатурн“, приза за най-добър актьор на Cannes Film Festival, както и на European Film Award и две награди „Бодил“. През годините е номиниран и за престижните отличия „Сезар“ и „Сателит“.

Сред най-известните продукции с негово участие са „Крал Артур“, „Ябълките на Адам“, Casino Royale („Казино Роял“), „Сблъсъкът на титаните“, „Тримата мускетари“, „Кралска афера“ и сериалът Hannibal („Ханибал“), в който изпълнява емблематичната роля на д-р Ханибал Лектър.