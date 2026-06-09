Британският актьор сър Идрис Елба смята, че Джеймс Бонд не трябва да става прекалено политически коректен и че част от публиката няма да приеме чернокож мъж в ролята на Агент 007, предаде Би Би Си.

Сър Идрис по-рано каза, че „никога не е участвал в надпреварата“ за ролята на известния шпионин, въпреки дългогодишните слухове. Сега той коментира пред списание GQ, че въпреки това е поласкан от подобно предложение. Актьорът отбеляза, че образът на Бонд „е създаден по точно определен начин с конкретна причина“, но добави, че за него е „комплимент“ да бъде свързван с него.

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„Реалистично погледнато, някои пазари просто не приемат това“, каза сър Идрис. „Бонд е популярен в целия свят. И не всяка публика би приела чернокож мъж, мъж от африкански произход, да играе Бонд. Това не отговаря на тяхната култура. Точка по въпроса“, коментира артистът.

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„Образът на Бонд е толкова нереалистичен, че малко реализъм е добре дошъл, но нека не се опитваме да го правим „политически коректен“. Мисля, че трябва да останем верни на това, което е в същността си – чисто бягство от реалността. Не се опитвайте да угодите на световния вкус. Просто бъдете Бонд“, добави Идрис Елба.

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Актьорът, който в момента участва във филма „Господарите на вселената“ в ролята на Дънкан, се пошегува с факта, че най-новият му персонаж – анимационен герой от 80-те години с рижи мустаци и зелени крака – изобщо не прилича на него.

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Търсенето на следващия Агент 007 официално започна миналия месец, след години на очакване и спекулации кой ще наследи Даниел Крейг. Според холивудското издание „Варайъти“ (Variety), през последните седмици вече се провеждат кастинги, а официалното изявление бележи началото на края на дългото чакане за нов Джеймс Бонд.

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„Въпреки че не планираме да коментираме конкретни подробности по време на кастинг процеса, се вълнуваме, че ще споделим още новини с феновете на Агент 007 веднага щом настъпи точният момент“, добавиха от „Амазон“ (Amazon). Изминаха пет години от премиерата на „Смъртта може да почака“ – последният филм на Крейг в ролята на прочутия шпионин.

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Студиото вече обяви, че следващата лента ще бъде режисирана от Дени Вилньов, който е режисьор на филма „Дюн“, а сценарист ще бъде Стивън Найт, създател на сценария за британския телевизионен сериал „Остри козирки“.

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Сред спряганите имена за ролята са Калъм Търнър, който наскоро се ожени за Дуа Липа, Хенри Кавил и Арън Тейлър-Джонсън, отбелязва Би Би Си.

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Миналата година британската актриса Хелън Мирън каза: „Аз съм голяма феминистка, но Джеймс Бонд трябва да е мъж. Не може да е жена. Просто не става. Джеймс Бонд трябва да е Джеймс Бонд, иначе се превръща в нещо друго". 