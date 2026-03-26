Историческата Източна зала на Белия дом е посрещала политици, чуждестранни лидери, военни герои, знаменитости и елитни спортисти. Тази седмица обаче тя се превърна в сцена на нещо необичайно – представяне на първата дама Мелания Тръмп от... робот. Хуманоиден робот, произведен в САЩ.

„Благодаря ви, първа дама Мелания Тръмп, че ме поканихте в Белия дом“, заяви женският глас, който се представи като „Figure 3“, определяйки като „чест“ участието си в срещата на Тръмп за образование и безопасност на децата в ерата на изкуствения интелект.

„Благодарна съм, че съм част от това историческо движение за овластяване на децата чрез технологии и образование“, продължи роботът.

Снимка: Getty Images

Публиката – съставена от съпруги на държавни лидери от цял свят и представители на технологични компании – остана в тишина, видимо изненадана от неочаквания гост, като мнозина започнаха да снимат. Вероятно с облекчение присъстващите отбелязаха, че всичко премина без сериозни технически проблеми, пише още CNN.

Роботът, създаден от компанията за AI роботика Figure, се придвижваше внимателно на „двата си крака“ през залата и завърши речта си с поздрави на 11 различни езика – с безупречно произношение – преди да се оттегли обратно.

Технологията напредва с бързи темпове

Успешното, макар и леко сковано движение на робота, рязко контрастира с неотдавнашен инцидент на технологична конференция в Москва, където руски хуманоиден робот се спъна и падна пред публика.

Появата в Белия дом подчерта колко бързо се развива изкуственият интелект – нещо, което Мелания Тръмп се стремеше да акцентира, събирайки свои колежки първи дами, за да обсъдят как едновременно да защитят и образоват децата в тази бързо променяща се технологична среда.

„Figure 3“, каза Мелания Тръмп с усмивка, „с право може да се каже, че си първият ми американски хуманоиден гост в Белия дом.“

Част от по-голяма инициатива

Демонстрацията с робота беше част от втория ден на двудневната среща по инициативата на Тръмп „Fostering the Future Together“.

Още във вторник тя посрещна в Държавния департамент съпруги на световни лидери, включително Сара Нетаняху от Израел и Олена Зеленска от Украйна. Там тя заяви, че ще работят за партньорства между публичния и частния сектор с компании като Meta и OpenAI, с фокус върху благосъстоянието на децата.

Въпреки това присъствието ѝ беше кратко – Тръмп остана в залата само около седем минути за въвеждащата си реч и напусна преди дискусионния панел за ролята на изкуствения интелект в образованието, пропускайки и възможностите за неформални разговори и контакти, които самата тя насърчи участниците да използват.

Роботи в класните стаи?

Мелания Тръмп определи този момент като повратна точка за технологиите и човечеството и представи визия, в която роботи като „Figure 3“ стават част от ежедневието – включително и в училищата.

„Бъдещето на изкуствения интелект има човешки облик. Съвсем скоро той ще премине от мобилните ни телефони към хуманоидни форми, които ще изпълняват полезни функции“, заяви тя.

И допълни: „Тъй като нашата среда е създадена за хора, хуманоидните системи са най-подходящи да се движат и функционират в нея. Те се вписват естествено.“

Първата дама насърчи гостите си да си представят „хуманоиден преподавател на име Платон“, който може да преподава класически дисциплини. Според нея използването на роботи ще даде на децата повече време за приятели, спорт и извънкласни дейности – „за да се развият като по-пълноценни личности“.

Мелания Тръмп все пак отправи и предупреждение: „Безопасността на следващото поколение винаги е на първо място.“

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER