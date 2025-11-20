Роналдо и годеницата му Джорджина Родригес пристигнаха във Вашингтон тази седмица като част от високопоставената делегация, придружаваща престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман по време на официалното му държавно посещение в Съединените щати.

На 18 ноември двойката се присъедини към президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп за ексклузивна вечеря с официален дрескод в Белия дом. Това беше вечер, която бързо се превърна в световна тема на разговор благодарение на поразителния моден момент на Родригес.

Моделът и инфлуенсър отдаде спираща дъха почит на един от най-незабравимите холивудски образи на червения килим. Джорджина беше облечена в тъмносиня рокля с гол гръб от Guy Laroche, като тази, която актрисата Хилари Суонк носеше на наградите „Оскар“ през 2005 г.

Родригес избра подобен тъмносин, драпиран силует със събрани детайли по раменете и гол гръб, който привличаше вниманието.

Снимка: Getty Images

Джорджина сподели кадри от вечерта, документиращи модния момент. Тя беше снимана в асансьор преди вечерята, с коса, прибрана назад в лъскав, скулптуриран кок, който подчертаваше изчистеното деколте на роклята.

Снимка: Getty Image

Тя носеше и блестящи висящи обеци, които добавяха изтънчен блясък. Веднъж влезли в Източната стая, Родригес и Роналдо се присъединиха към елитен списък с гости, включващ технологични лидери като Илон Мъск и Грег Брокман, големи изпълнителни директори, политически фигури и глобални бизнес ръководители.

Снимка: https://www.instagram.com

Тяхното присъствие отбеляза първата фотографирана поява на Роналдо в САЩ от 2017 г. насам, което съвпадна с ролята му на най-високоплатения играч в Саудитската професионална лига с ФК Ал-Насър.

Бляскавата вечеря подчерта и дипломатическите цели на пътуването. Тръмп и престолонаследникът обсъдиха нови бизнес инициативи на САЩ и Саудитска Арабия, включително големи инвестиционни планове и споразумения за отбрана.

Снимка: Белият дом

Родригес и Роналдо, които обявиха годежа си по-рано тази година, се насладиха на вечерта, седнали сред световноизвестни лидери. Футболната звезда и медийната личност позираха и за вече вирусното селфи, което превзе мрежите.

Визитата на двойката е част от първото завръщане на престолонаследника в Съединените щати от седем години насам, обиколка, следена отблизо както от политически наблюдатели, така и от международната преса.

Повече за двойката - вижте в следващото видео.

