Мелания Тръмп отново прикова погледите, но този път не от подиума или политическата сцена, а от залите на института "Смитсониън". Тя официално превърна в история своя емблематичен тоалет от 20 януари 2025 г., дарявайки го на прочутата колекция на първите дами.

Символика в черно и бяло

Ансамбълът, който вече е изложен в Националния музей на американската история, се състои от черно-бяла рокля без презрамки и изящно черно колие, репродукция на диамантена брошка на Хари Уинстън. За Мелания обаче това не е просто дреха, а израз на нейния житейски път, сочи Ap News.

„Това са повече от 50 години образование, опит и мъдрост, реализирани с всяка нишка, всеки бод и всеки остър ръб“, споделя тя по време на церемонията.

Първата дама обръща специално внимание на детайлите, подчертавайки, че черният детайл във формата „Z“ на корсажа е елемент, натоварен с лични спомени от нейното минало. Като бивш модел, тя определи модния дизайн като висша форма на творческо изразяване, а изборът на цветове – като „настроение, богато на емоции“.

Модерен силует и историческа стойност

Тоалетът е дело на дългогодишния стилист на Мелания – Ерве Пиер, който е автор и на първата ѝ встъпителна рокля от 2017 г. Дизайнерът придружава първата дама, за да види творението си в стъклената витрина на музея.



„Невероятно е. Това е исторически момент“, възкликва Мелания, виждайки манекена на сцената. Тя определя визията си като „смела, достолепна и безмилостно шикозна“ – описание, което напълно съвпада с нейната публична идентичност през годините.

Традицията продължава

С този жест Мелания Тръмп става една от малкото първи дами с две рокли в престижната експозиция. След кратката церемония, музеят отваря врати за посетители, които вече могат да видят отблизо „историята, скрита в шевовете“ на този модерен силует.

Даряването на встъпителната рокля не е просто моден жест, а официален исторически акт, който превръща облеклото в национален артефакт. Тоалетът на Мелания Тръмп вече заема своето място в Националния музей на американската история, част от грандиозния комплекс на "Смитсониън" – най-големият музеен център в света, основан още през 1846 г.

"Колекцията на първите дами стартира през 1912 г. с роклята на Хелън Тафт. Експозицията е сред най-посещаваните в САЩ, тъй като съхранява не само официални тоалети и аксесоари, но и документите и личните истории на жените до американските президенти.

Какво се случва с роклята след даряването?

Процесът е изключително прецизен. След официалното предаване от офиса на първата дама, експерти консерватори обработват тъканите, за да ги запазят за векове напред. Роклята се излага в специална климатизирана витрина при строго контролирана температура и светлина.

За Мелания Тръмп това е вторият тоалет в колекцията след този от 2017 г. - също дело на Ерве Пиер, което я поставя в тесния кръг на първите дами с двойно присъствие в изложбата. Встъпителната рокля винаги е била символ на началото на нов мандат и моден език, чрез който се предават идеите за власт, стабилност и модерност на една цяла епоха.

Още снимки от музея може да видите в Галерията най-горе.

