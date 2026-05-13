Карлос Насар е един от най-успешните и талантливи съвременни български спортисти. Той впечатлява света със своята сила, дисциплина и амбиция, печелейки олимпийска титла и поставяйки рекорди на европейски и световни първенства. И с упорития си труд и шампионски дух се превърна в символ на успеха и гордост за България.



Но въпреки безбройните постижения, най-важното в живота на спортиста остават най-близките до него хора. На вчерашния, 12 май, Карлос отбеляза 22-рия си рожден ден – и не пропусна да отправи емоционално послание към семейството и хората, които винаги са му оказвали подкрепа.

„На връх рождения си ден осъзнавам все повече, че най-скъпото, което имам, е любовта на хората и това, че имам възможността да отвърна със същото. Затова искам да ви благодаря, че ме подкрепяте, вдъхновявате и мотивирате за всяка моя победа. Благодаря на семейството, че е винаги до мен“, са част от думите, които Карлос написа в Instagram профила си.

А най-специалните благодарности отправи към половинката си Александра Костадинова. Младата жена, която е неотлъчно до Карлос и споделя неговите спортни успехи, се бе постарала да направи личния му празник наистина специален. Свещи, перли, балони във форма на сърца и листа от рози – романтиката буквално „извираше“ отвсякъде.

„Сред всички пътища, съдбата винаги би ме отвела при теб“, бе емоционалното послание на Александара, което остави към поредицата от снимки в социалните мрежи, запечатали съкровените мигове.

Най-романтичният момент бе поднасянето на тортата – оформена като червено сърце и с надпис „Happy Birthday my love“.

Връзката между Карлос Насар и Александра Костадинова е пример за онази сплотеност, която прави и невъзможното възможно. Волейболистката е споделяла какво означава за нея да бъде плътно до Насар – както под светлините на прожекторите, така и в онези тихи моменти, които остават само двамата. Тогава, когато подкрепата е най-нужна, а усещанията най-топли и сърдечни.

„Старая се да го подкрепям с онова спокойствие, от което той се нуждае“, разказа неотдавна тя в интервю за Ladyzone.bg. „И когато го целувам след победа, не целувам титлата му - целувам човека, който е дал сърцето и душата си, за да стигне дотук.“

