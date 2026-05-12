Срещата на Марин с Нурджан, Михаела и Любомира в „Ергенът“ 5 се превърна в истинско сафари от емоции, смях и неочаквани реакции. Вместо романтична вечеря, четиримата се озоваха сред папагали, зайчета, магаре, змии и още куп животни. А най-голямата звезда на деня определено не беше нито една от дамите!

Още с влизането групата беше посрещната от животните, а Марин веднага се впечатли от тях. Бебето магаре, което участниците нарекоха Йори, моментално започна да търси вниманието на ергена.

Йори обаче се оказа доста темпераментен и през цялото време буквално не остави Марин на мира.

Любомира пък беше категорична, че конкуренцията този път е сериозна:

„Със сигурност най-голямата конкуренция днес за сърцето на Марин е Йори.“

Магаренцето не само следваше Марин навсякъде, но и на няколко пъти опита да го захапе, което предизвика бурен смях сред момичетата.

След срещата с Йори компанията продължи към зайчетата, които разтопиха всички с невинния си вид. Момичетата внимателно ги гушкаха, а Марин показа много нежна страна от характера си.

Особено емоционален се оказа моментът, в който те държаха малките зайчета и усещаха колко бързо бият сърцата им.

След сладките животни дойде ред и на по-стряскащите обитатели на мястото. Срещата със змиите раздели компанията на два лагера – едни бяха очаровани, а други изпаднаха в истински ужас.

Михаела категорично отказваше дори да се доближи до влечугите и в един момент отсече: „Напускам чата аз.“

Нурджан обаче демонстрира пълно спокойствие и дори призна:

„А мен ми харесва, че змиите са студнокръвни и не дават на всеки да ги докосва.“

Освен със змии, участниците се срещнаха и с огромни папагали, маймунки и бодливи животни, които според тях изглеждали „като таралежи, ама по-големи“. Въпреки първоначалния страх, всички постепенно се отпуснаха и започнаха да се забавляват истински.

