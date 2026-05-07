Пети сезон на "Ергенът" отново даде на зрителите не само драма и романтика, но и реплики, които мигновено станаха хит в социалните мрежи. Участниците продължават да сътворяват истинска колекция от телевизионни бисери.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Най-забавните изрази от епизод 38 на романтичното риалити:

Бисери

Мануела

"Сутрешен дискусион, харесва ми!"

Михаела

"Наум всъщност се казва На глас."

Марин към Михаела

"Не знам какво трябва да се случи, за да ми лепнеш един шамар. Нурджан е много по-близо да ми залепи един шамар. Всеки път като я погледна ме зашлевява с очи, просто чакам и ръката да дойде в някакъв момент."

Марин за Нурджан

"Беше неволно от моя страна да я препратя към Стоян, но може би това е магията, която тя търси."

Любомира, Гатев и Стоян

"Някой път ми идва музата, някой път тотален блокаж."

"Много време чаках да ми дойде тая муза и тя дойде по нощите."

"Тя обикновено по нощите идва."

Снимка: Филип Станчев

Румяна към Гатев

"По принцип не бих ти дала роза... като цвете."

Стоян

"Май още не съм ритнал камбаната."

Любомира към Марин

"Виж сега, уравнението си е твое, аз съм просто един котангенс, една Питагорова..."

Вижте още в следващото видео.

Най-интересното четете в рубриката ни "Ергенът 2026 - сезон 5".