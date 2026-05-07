Пети сезон на "Ергенът" отново даде на зрителите не само драма и романтика, но и реплики, които мигновено станаха хит в социалните мрежи. Участниците продължават да сътворяват истинска колекция от телевизионни бисери.
Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.
Най-забавните изрази от епизод 38 на романтичното риалити:
Бисери
Мануела
"Сутрешен дискусион, харесва ми!"
Михаела
"Наум всъщност се казва На глас."
Марин към Михаела
"Не знам какво трябва да се случи, за да ми лепнеш един шамар. Нурджан е много по-близо да ми залепи един шамар. Всеки път като я погледна ме зашлевява с очи, просто чакам и ръката да дойде в някакъв момент."
Марин за Нурджан
"Беше неволно от моя страна да я препратя към Стоян, но може би това е магията, която тя търси."
Любомира, Гатев и Стоян
"Някой път ми идва музата, някой път тотален блокаж."
"Много време чаках да ми дойде тая муза и тя дойде по нощите."
"Тя обикновено по нощите идва."
Румяна към Гатев
"По принцип не бих ти дала роза... като цвете."
Стоян
"Май още не съм ритнал камбаната."
Любомира към Марин
"Виж сега, уравнението си е твое, аз съм просто един котангенс, една Питагорова..."
Вижте още в следващото видео.
Най-интересното четете в рубриката ни "Ергенът 2026 - сезон 5".