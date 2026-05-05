Любов, драми... и реплики, които няма как да бъдат забравени! Новият епизод на "Ергенът" 5 отново роди култови бисери – от неловки признания до неочаквани „мъдрости“, които взривиха социалните мрежи и превърнаха участничките в истински интернет сензации.

Ето кои са най-запомнящите се моменти от епизод 36 на риалитито:

Бисери

Доника

"Започва с И и завършва на -лиянка."

"Радвам се, че той ми каза това, което трябва, а не това, което искам да чуя, както обикновено правят мъжете."

Любомира

"Аз ям снаксове и чипсове, и всякакви такива неща с вилица."

"Аз си мислех, че се казвам Бубе и когато тръгнах на училище разбрах, че се казвам Любомира и бях в пълен потрес. Разбрах, че съм живяла в лъжа!"

Марин

"Бубе, Бубе... всичко вървеше толкова добре..."

Гатев и Алия

"Той (бившият ѝ) знае, че отиваш в "Ергенът"?"

"Да, той много ме подкрепяше!"

"Алия е много над нещата - дори бившият ѝ гледа кучето."

Алия за Гатев

"Гледах го и си помислих, че мога да го целуна."

Гатев за Румяна

"Един ден при нея е равен на две седмици при мен."

Бетина

"Аз лъжа само като правя изненади."

"Аз не искам професор, нито някой от цирка. Искам всичко!"

