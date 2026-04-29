Участниците в "Ергенът" дават всичко от себе си да открият любовта, а докато това се случва, неизменно успяват да забавляват зрителите неимоверно. Епизодите кипят от пиперливи изрази, които учудват и разсмиват. Това са култовите и често неочаквани изказвания на участниците от епизод 33.

„Той продължава да бъде готин пич, който аз не харесвам!“ - Стоян за Гатев

„Не съм влязъл в ролята на плейбой или изкусител!“ - Гатев

„Аз съм човек, който не се бута насила никъде и никога!“ - Гатев

„Ще стискам зъби, докато ми останат зъби!“ - Михаела

„Когато те видях по телевизията за първи път, си казах, че ти си човекът на Крис“ – майката на Кристиян за Елеонора

„Ти си ми фаворитка - да знаеш!“ – Иво на Михаела

„Имам въпрос, много важен - готова ли си за десерта? Аз съм го правил, лично производство, но включва и теб по някакъв начин“ – Марин преди да целуне Любомира

