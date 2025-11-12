Карлос Насар празнува 70-годишния юбилей на една важна за сърцето му дама – неговата баба Мая. Световният ни шампион по вдигане на тежести сподели емоционални думи по повода, наричайки баба си „една специална жена в живота ми“.

„Днес празнуваме не просто рожден ден, а цял живот, изпълнен с любов, доброта и мъдрост“, пише Насар и благодари „за обичта, грижата и топлината, която умееш да даваш. Обичам те безкрайно!“

70-годишният юбилей на баба Мая е бил истински празник не само за нея, но и за цялото семейство на световния ни шампион. На празненството са присъствали майката на Насар – Поля Иванова, както и неговите братя Лазар и Иван. Празникът е уважила и настоящата приятелка на спортиста - волейболистката Александра Костадинова.

Партито по повод юбилея е с тематична украса в златно и черно и е преминало под музикален и танцов съпровод, а на една от снимките се вижда как цялата фамилия се е хванала на хорото.

Тя е най-добрата майка, баба, съпруга и приятел – това казва съпругът на баба Мая по време на юбилея, споделят от фотографското студио, което заснема празника. От своя страна баба Мая казва в речта си към близките, че всичко, което има тя и семейството й днес, е благодарение на вярата в Бог.

Карлос Насар е роден през 2004 година, като майка му Поля е българка, а баща му Хасан – ливанец. Баба му Мая е родител на неговата майка, която го отглежда, след като двойката се разделя. Дори в името на спортиста има нещо, което е тясно свързано с името на баба му. Кръстен е на испанския тенисист Карлос Моя, като второто му име е препратка към името на баба му Мая.

