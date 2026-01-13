Памела Андерсън отново доказа, че е кралицата на автентичността. На тазгодишните награди „Златен глобус“, 58-годишната икона се появи с визия, която съчетава минималистичния й стил с щипка холивудски блясък. Макар през последните години тя да се превърна в лице на движението без грим, този път феновете забелязаха фина промяна.

Завръщане към корените

Платинено русо и диаманти Памела, която в края на миналата година експериментираше с червен цвят на косата, се завърна към запазената си марка – ледено платиненото русо. Прическата й беше истинско намигване към 90-те: висок кок тип „French twist“ с обем в задната част и дълъг бретон, който подчертава лицето.

Снимка: Getty Images

За тоалета си звездата от The Last Showgirl заложи на изключителна елегантност от Ferragamo – сет от ефирна бяла риза с обемни ръкави и дълга права пола в цвят маскарпоне. Визията беше допълнена от над 33 карата лабораторно отгледани диаманти от Pandora, включително гривни с гравирани имената на нейните кучета.

Наруши ли Памела Андерсън правилото за никакъв грим?

Снимка: Getty Images

Макар Памела да продължава да избягва тежкия фон дьо тен и контурирането, този път тя добави деликатни акценти в своята визия. Вместо напълно чисто лице, актрисата заложи на:

Фина спирала за подчертаване на погледа;

Сенки в телесен цвят за лека дълбочина;

Прасковен кремообразен руж, който придава свеж вид на кожата;

Нежен гланц за устни с лек блестящ ефект.

Маникюрът, който стана хит

Снимка: Getty Images

Особено внимание привлече почти невидимият маникюр на Памела. Тя се появи без абсолютно никакъв лак – дори без безцветна база. Ноктите й бяха перфектно полирани и поддържани само с хидратиращи терапии, което специалистите вече определят като водеща тенденция за 2026 година.

„Искам да изглеждам като себе си, а не като някой друг“, споделя Памела пред медиите. „Преди се чувствах като анимационен герой, днес се чувствам свободна“.

Някои от най-красивите рокли на наградите „Златен глобус“ 2026 вижте ето тук:

