Ливанската адаптация на турската телевизионна поредица „1001 нощ“ се превърна в абсолютен хит и спечели сърцата на българските зрители. Вече близо четири месеца всеки делничен ден ефирът на bTV ни потапя в драматичната историята на талантливата архитектка Сара, която се бори за живота на болния си син и суровия и влиятелен бизнесмен Зейн.

Но, развръзката наближава. След броени дни, на 24 ноември, ще бъде излъчен последният епизод на сериала. Това може да предизвика разочарование у мнозина, но пък хубавата новина е, че краят е щастлив.

Зейн и Сара най-сетне намират път един към друг. Следва красива сватбена церемония.

От 25 ноември (вторник) на мястото на "1001 нощ" стартира ливанският сериал "Завинаги с теб".

И докато сме в очакване на щастливия финал, да си припомним кои всъщност са Зейн и Сара в реалния живот.

Разане Джамал

Разане Джамал е британско-ливанска актриса и писателка, известна с таланта и участието си във филми и телевизионни поредици. Благодарение на езиците, които свободно владее - английски, френски и арабски, тя се снима в множество международни продукции.

Разделя времето си между Изтока и Запада, безпроблемно балансирайки между кариера и личен живот.

Още на 15-годишна възраст започва кариера на модел. Големият ѝ пробив в киното идва именно с ролята на талантливата архитектка Сара. Телевизионната поредица се превръща в сензация в арабския свят и оглавява класациите в над 43 страни.

Джамал има участия в мащабни продукции като сериалите „Пясъчният човек“ и „Свръхестествено“, излъчвани в платформата на Netflix.

През юни Джамал издаде и собствена детска книга, озаглавена „Lulu and Blu“ („Лулу и Блу“).

Басел Хаят

За Басел Хаят никак не е трудно да се превъплъти в ролята на Зейн – той е актьор с огромен опит зад гърба си. И една от най-успешните звезди в арабската телевизионна индустрия.

През 2004 г. получава признание от критиката за ролята си в сериала „Големи мечти“. Малко по-късно участва в игралния филм „Портата на слънцето“, който влиза в програмата на филмовия фестивал в Кан. Отличен е и за приноса си в киното и телевизията на фестивала Distinctive International Arab Festivals Award, ежегодно провеждан в Дубай, ОАЕ.

2023 г. актьорът е обявен за първия мъж посланик за Близкия изток на италианската модна къща Bulgari. Често блести на кориците на престижни модни списания.

