Коледа наближава и вместо радост, често усещаме напрежение – какво да купим, ще го харесат ли и колко трябва да похарчим? Според експерта по етикет Кристина Добрева, ключът към спокойните празници е в промяната на нагласата ни. Тя разкрива как да изберем подарък за свекървата, тъщата и защо цената остава след стойността.

Златни правила при избора на коледен подарък

Каква е идеята на коледните подаръци?

Какво никога да не подаряваме?

Как да отваряме подаръците правилно?

Най-важният подарък, който можем да поднесем на трапезата, е нашето присъствие, внимание и уважение към другите. Важно правило е подаръците да се подаряват спрямо интересите на хората, които ги получават.

Внимание! Ако подаръкът е за тъщата или свекървата, етикетът обикновено включва и забранени неща. В този списък на едно от първите места стоят неща като антиейдж козметика, кремове за проблемна кожа, книги за диети или карти за фитнес. Тези подаръци подсказват за недостатък и могат да обидят по-възрастните роднини.

Прекалено скъпият подарък също не е добър вариант. Той може да създаде неудобство. Ако човекът отсреща не може да отвърне със същата стойност, той ще се почувства напрегнат и задължен, вместо зарадван.

Какво да занесем на домакините?

Ако сте поканени на гости, не отивайте с празни ръце. Етикетът подсказва, че може да се погрижите за комфорта и уюта в дома, в който сте поканени. Подходящи подаръци са:

Свещ

Хубав шоколад

Книга

Красива посуда – например чайник или красив комплект порцеланови чаши

Ако подарявате цветя, нека са в саксия, а ако е бутилка алкохол – не изисквайте тя да бъде отворена веднага. Домакинът вече е съобразил менюто с определени напитки.

Никога недейте да правите това, когато получавате подаръци

Етикетът важи с пълна сила и за тези, които приемат подаръци. Не настоявайте за отваряне, ако вие поднасяте подарък. Освен това, ако сте в роля на подаряващ, недейте да притискате човека, който получава да отвори подаръка си веднага пред вас. И дори да получавате десетия чифт чорапи, усмихнете се. Човекът е отделил от времето си за вас, а това е най-ценното! Сред основните правила е да н питате човека „хареса ли ти?“: Търсенето на обратна връзка е проява на лош вкус. Ако подаръкът е допаднал, получателят сам ще ви благодари по-късно.

Коледната картичка – личният почерк

Дигиталните поздрави са по-лесни, но физическата картичка носи истинска стойност.

„Пишете с тънкописец, а не с обикновена химикалка – изглежда много по-естетично“, съветва Кристина Добрева.

Бъдете кратки и искрени. А има и една тънкост при поставянето на картичката в плика – поставете я с лицевата част надолу.

Най-важният съвет за вечерята

Когато най-сетне седнете около празничната трапеза, направете най-големия жест към близките си и оставете телефона настрани. Истинското присъствие и живият разговор са етикетът, който никога не излиза от мода. Какво още ни обяснява за подаряването по етикет Кристина – вижте то тук:

