Актьорът Даниъл Крейг и съпругата му Рейчъл Вайс си спретнаха истинско шоу на червения килим по време на премиерата на „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery“ по време на Лондонския филмов фестивал.

Двамата, заедно вече 14 години, не се притесниха да демонстрират любовта и близостта си пред фотографите и публиката - държаха се за ръце, усмивките им не слизаха от лицата им, а присъствието им на събитието привлече погледите както на колеги, така и на фенове.

Стил, класа и любов!

Рейчъл Вайс заложи на елегантен велурен костюм, с който подчерта своята фигура и постигна завършена шик визия. Даниъл Крейг, на свой ред, беше избрал класически тъмно сив костюм, синя риза и вратовръзка в тон с акценти в червен и син нюанс. Външният му вид бе подчертан от строга елегантност, която допринася за цялостната хармония на двойката на сцената.

Нов филм - какво да очакваме?

Филмът „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery“ е следващата глава от популярната поредица с детектив Бенуа Блан, в чиято роля Крейг се превъплъщава от 2019 г. насам. Според режисьора и сценарист Риан Джонсън, в този епизод героят е изправен пред най-личното си предизвикателство досега - сблъсък не само с мистерия, но и със собствените си вътрешни дилеми. Действието ни отвежда в малко градче в Ню Йорк, където се случва загадъчно убийство. Местният шеф на полицията, в лицето на героинята на Мила Кунс, се оказва въвлечена в разплитането на този случай заедно с Блан.

