Датата 5 ноември 2025 г. е изключително важна, тъй като Пълнолунието в Телец я прави най-благоприятния ден за финансов късмет, приключване на преговори и постигане на стабилност по отношение на парите.

Хороскопът на Алена за 5 ноември 2025 г. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Вечерта си дайте заслужена почивка. Забравете за семейните си задължения, дори и да са свързани с гостуване, което ще ви разтовари. Ако сте във форма можете да се отдадете на интимни мигове и сексуални изживявания.

ТЕЛЕЦ

Вечерта си поканете гости. Хармонизирайте семейните отношения. Създайте уютна, романтична обстановка за себе си и за близките си. Обърнете внимание на децата си. Сексът може и да не ви достави удоволствието, което очаквате.

БЛИЗНАЦИ

Отложете семейните разговори за вечерта, защото се налага да преразгледате отношенията с брачната си или интимна половинка. Сексуалният ви живот също е проблемен. Причината този път е във вас, защото не се чувствате достатъчно обичани и сте се затворили в себе си.

РАК

Семейните разправии не трябва да ви притесняват, защото ще ви донесат спокойствие, след като споделите проблемите си. Несемейните ще изживеят многообещаващи срещи и интересни, но уви, краткотрайни запознанства. Забравете секса, ако не сте опознали добре партньора си.

ЛЪВ

Добавете и личните си проблеми и картинката на деня ви е кристално неясна, защото сте се оплели в мрежите на агресията и емоцията, от които сами няма как да се измъкнете без душевни рани.

ДЕВА

Самотните представители на знака да очакват романтична среща, която ще промени изцяло живота им, ако не се затварят в дома си. Сексуалният ви живот е на ниво, ако не проявявате агресия в леглото, дори и ако неистово ревнувате.

ВЕЗНИ

Стабилизирайте отношенията си у дома и обърнете внимание на близките си. Време е несемейните да помислят за създаване на семейство и да се огледат за подходящия партньор. Въпреки, че сте уморени от напрегнатия работен ден, сексът ще ви помогне да се възстановите бързо.

СКОРПИОН

Във втората половина на деня ще се изострят отношенията с близките ви. Не спорете с роднините си, които са решили да ви оженят без да искат вашето мнение. Кажете, че днес не ви се разговаря по тази тема.

СТРЕЛЕЦ

Ще се приберете уморени, но доволни от себе си. Останете с близките си. Не се колебайте и се отдайте на романтични мигове и сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

Ще се наложи да помогнете на ваш приятел, който се е оженил за ваша стара позната. Рискувате да предизвикате ревността на половинката си, която на всяка цена иска да дойде с вас. Най-добре е вечерта да се откажете от секса, за да изясните чувствата си.

ВОДОЛЕЙ

Вечерта очаквайте разправии с роднини заради непотушен скандал, започнал в ранни зори. Няма как да сте удовлетворени от сексуалния си живот, след като непрекъснато ви напомнят колко сте некоректни към половинката си.

РИБИ

До обед избягвайте разправии със семейството и се опитайте да се приберете веднага след края на работното време. Изяснете причината за напрежението с брачната си половинка и не се отказвайте от сексуалните удоволствия.

