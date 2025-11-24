Дениз Ричардс и Чарли Шийн бяха една от звездните двойки от края на 90-те години на миналия век. Връзката им бе бурна и изпълнена с много трусове и предизвикателства. И въпреки двете деца и след едва четири години брак, те се разделят.

Все пак актьорите запазват добрите отношения след края на връзката си – в името на децата. Всъщност, двете им дъщери са най-хубавото, което остава от нея – както твърди самата Ричардс.

Днес Сами и Лола са вече пораснали момичета – съответно на 21 и 20.

А приликата между Сами и нейната известна майка никога не е била по-очевидна – особено откакто младото момиче промени косата си от ярко русо към по-тъмен меден нюанс.

Наскоро Сами сподели видео в социалните мрежи, на което показва подготовката си за вечерно парти – и последователите ѝ бяха буквално възхитени от красотата ѝ.

В клипа, публикуван в TikTok, Сами първо се появява без грим, след което демонстрира пълното си бляскаво преобразяване – явявайки се в черна рокля с гол гръб и коса, пробрана в небрежен кок.

„Никога не си нося косата така,“ сподели тя пред феновете, които от своя страна бяха убедени, че трябва да носи тази прическа по-често.

Много от коментари към публикацията отбелязаха колко много Сами прилича на майка си – особено от периода на 90-те години, когато Дениз е на върха на славата си с участието си във филми като „Лудории“ (1998 г.) и „Убийствени мадами“ (1999 г.).

Самата Сами е споделяла, че е гледайки филмите и телевизионните проекти на майка си, е оставала поразена от приликата им. В интервю за People по-рано тази година, тя казва, че е било „странно“ да гледа „Убийствени мадами“. „Видях много от себе си.“

Снимка: instagram/deniserichards

Освен Сами и Лола, 54-годишната Дениз Ричардс има и още едана дъщеря - Елоиз (14 г.), която актрисата осиновява през 2011 г.

Още за деликатните и сложни отношения между майка и дъщеря - гледайте видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK