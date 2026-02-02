Алиса Зиновиевна Розенбаум, известна като Айн Ранд, е американски философ, сценарист и романист от руски произход, родена в Санкт Петербург на 2 февруари 1905 г.

Тя е известна със своята рационална философия, която самата тя нарича "обективизъм". Пише множество философски есета за свободната воля, защитавайки свободата, социалната справедливост и неприкосновеността. Не по-малък принос има и в сферата на етиката и политическата философия.

Считана за един от най-великите мислители на 20 век, едновременно с това тя е или много харесвана, или напълно критикувана. Има издадени пет сборника с есета, както и множество романи.

Айн Ранд напуска света преди 43 години в Манхатън, Ню Йорк. Днес се навършват 121 години от рождението на американската философка. Почитаме я с вечните й мисли и цитати.

„Креативният човек е мотивиран от желанието да успее, а не от желанието да задмине другите.”



„Най-малката единица на земята е индивидът. Тези, които отричат правото на всеки, не могат да претендират, че са защитници на малцинствата.”

„Въпросът е не кой ще ме накара, а кой ще ме спре.”

„Егоистът в абсолютния смисъл не е човек, който жертва другите. Той е човек, който стои над необходимостта да използва другите по какъвто и да е начин.”

„За да каже някой „аз те обичам” на някого, трябва първо да може да каже „аз”.



„Кълна се в живота ми и моята любов към него, че никога няма да живея заради друг мъж, нито ще искам друг мъж да живее за мен.”

„Любовта е израз на ценностите на някого, най-голямата награда, която можете да спечелите за моралните качества, които сте постигнали в своя характер, емоционалната цена, платена от един човек, за радостта, която получава от добродетелите на друг.”

„Всяко нещо винаги има две страни – едната е права, а другата - грешна. Тази по средата е винаги дяволска.”

„Стълбата на успеха най-лесно се изкачва, когато стъпваш върху стъпалата на възможностите.”



„Парите са само инструмент. Те ще ви заведат, където поискате, но не могат да ви заменят като шофьор.”



„Истината не е за всички хора, а само за онези, които я търсят.”

„Всеки човек изгражда своя свят по свой собствен образ. Той има силата да избира, но няма правомощията да избяга от необходимостта на избора.”



„Благоденствието е продукт от човешката способност да мисли.”

„За да успееш, трябва да мислиш. Трябва да знаеш какво правиш - това е истинската сила.”



„През вековете хората са правели първите стъпки по пътищата, въоръжени с нищо, освен с тяхната визия и мислене.”

„Моралът свършва там, където започват оръжията.”



„Горната класа е миналото на една нация, средната класа е нейното бъдеще.”



„Вие смятате, че парите са коренът на всяко зло? Някога задавали ли сте си въпроса кой е коренът на парите?”

„Кръстът е символът на изтезанието. Предпочитам знака на долара, символът на свободната търговия, а следователно и на свободния ум.”

