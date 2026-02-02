Днес се навършват 104 години от рождението на една от най-големите български театрални, телевизионни и филмови актриси - Стоянка Мутафова! За едни тя беше Стояна, за други - "Како", а за трети - "Госпожа Стихийно бедствие". Със забележителната си кариера Мутафова беше кандидат за Световен рекорд на Гинес в категорията „Най-възрастна активно играеща на сцената актриса“. А само броени месеци преди да напусне този свят на 6 декември 2019 г., Стоянка Мутафова отбеляза 70 години на сцена и 97-и рожден ден на 2 февруари 1922 г.

Семеен произход и ранни години

Стояна-Мария Константинова Мутафова - както е записано името й в акта за раждане - е родена на 2 февруари 1922 г. в София в семейството на режисьора, драматург и литературен критик Константин Мутафов и майка ѝ Екатерина Джансъзова. Тя израства в артистична среда - баща ѝ е дълбоко свързан с Народния театър „Иван Вазов“, което създава у млада Стоянка културно и творческо ядро още от детството. Въпреки първоначалното желание на баща ѝ тя да се занимава с нещо „по-сериозно“ като археология, Стоянка следва именно актьорско майсторство.

"Понякога се чувствам много млада, много малка даже. Някои пъти като дете. Нещо детско си нося в себе си. Не се чувствам възрастна. Не, не, не. Не нося това, което много хора имат много рано - едно такова достолепие добиват в поведението си – така може, пък така не може. Както искам, така си живея“, заявява приживе Мутафова.

Образование и кариера

Образованието ѝ включва Първа софийска девическа гимназия, класическа филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и след това театрално образование както в България, така и в Прага - в театралния отдел на Академията за изкуства. Именно това богатство на академична и артистична подготовка по-късно се отразява както в нейния театрален език, така и в свободата и импровизационния дух, с който работи върху роли на сцена и пред камера.

Играе в над 90 театрални постановки. Измежду пиесите с нейно участие са „3 сестри“, „Дванайсета нощ“, „Големанов“, „Госпожа Министерша“, „И най-мъдрият си е малко прост“ и „Арсеник и стари дантели“.

"Театърът е всичко за мен. Не вървях по магистралата. Търсех пътечки, да ме закачат трънки и шипки. Така стигнах до героините си“, споделя самата Мутафова за кариерата си.

Популярна става с ролите си във филмови и телевизионни продукции като „Големанов“, „Вражалец“, „Милионерът“, „Новогодишна шега“, „Топло“, „Любимец 13“, „Специалист по всичко“, „Кит“ и други, а сред най-известните й сценични партньори са Георги Парцалев, Георги Калоянчев, Апостол Карамитев и Невена Коканова.

"Аз съм комедийна актриса, но в живота си съм повече мрачен човек. Светлината и мракът се следват, смехът и тъгата са брат и сестра“, заявява Мутафова.

Мутафова е познатана зрителите на bTV и с участието си в сериала „Столичани в повече“, където играе баба Марийка Чеканова през периода 2011 – 2018 г.

„Спомням си последната ни среща. Тя малко ме наруга и каза: „Ако ме спреш да играя, ще ти се разсърдя и няма да ти го простя никога“. Искаше да остави голяма усмивка у всички хора, които са работили с нея, както и у публиката, разбира се. Ако трябва да я опиша с една дума - лудетина“, спомня си за нея актьорът Любо Нейков.

„Най-ценният урок, който съм получил от Стоянка, е, че младостта продължава толкова, колкото сам си пожелаеш“, допълва той.

Мутафова остана активна на сцената до последните си дни, превръщайки се в една от най-възрастните действащи актриси в световен мащаб. На 94-годишна възраст през 2016 г. дори осъществява мащабно турне в театрални зали в САЩ, Канада, Германия, Нидерландия, Швейцария и Великобритания.

Заедно с актьори като Георги Калоянчев и Татяна Лолова, Мутафова е сред основателите на Държавния сатиричен театър „Алеко Константинов“, където работи от 1956 до 1991 г., след това в Драматичен театър „Адриана Будевска“ в Бургас - от 1991 г. На Стената на славата пред Театър 199 има пано с отпечатъци на ръцете й.

„За мен тя ще е жива, докато дишам. Защото съм започнала на 22 години с нея, когато основахме Сатиричния театър. Преди това я познавах като актриса от Народния театър. Тя е най-жизненият човек, обичащ живота, щура, интелигентна... Не можем да сме вечни, но тя ще живее, докато има хора, които да я помнят, независимо дали я познават лично, или от екрана, ако щете дори от вашите рубрики, които умеят да поддържат и ценят паметта“, казва Татяна Лолова за Мутафова.

Живот извън сцената - бракове и съпрузи

Първи брак: Роберт Роснер

На 24-годишна възраст, непосредствено след завършване на театралната школа, Стоянка се жени през 1946 г. за чешкия режисьор Роберт Роснер, който тогава е на 51 години.

Този първи брак я отвежда във Виена и след това в Прага - градове, където Роснер работи, а там Мутафова завършва второ висше образование към театралния отдел на Пражката консерватория.

Мутафова приживе често подчертава, че любовта е импулс и вдъхновение, което може да бъде част от живота, но не трябва да ограничава личността и таланта.

„Мечтая никога да не стана „нормална“, казва Мутафова, което говори за нейния свободен и неподправен дух.

Втори брак: Леонид Грубешлив

След развода с Роснер, Стоянка Мутафова се жени за Леонид Грубешлив, който е журналист и преводач. Именно от този брак се ражда единственият ѝ син/дъщеря - Мария Грубешлиева-Муки.

След загубата на майка си, Мария написа книга, в която разказва част от спомените за Мутафова. Самата тя сподели с какво най-ярко ще запомни своята майка пред Петя Дикова.

„Чувството за хумор“, казва тогава Мария Грубешлиева в интервю за „Тази събота и неделя“ по bTV.

„Тя беше великодушна и прощаваше. Благодарение на това и на таланта си, разбира се, направи кариера“, допълва Муки пред камерата на bTV.

С втория си мъж актрисата е заедно едва 3 години и всичко приключва с шумен развод. Самата Стоянка е споделяла в интервюта, че често е ставала жертва на ревността на Леонид Грубешлиев. Във времето, в което е с него, след скандали и побоища тя е била със сцепена скула, счупени ребра, спукано тъпанче на лявото ухо, синини и зъб, който изважда от бузата си.

Трети брак: Нейчо Попов

Актьорът Нейчо Попов е третият съпруг на Мутафова и - според нейни интервюта - най-голямата ѝ любов в живота. Те се запознават като колеги в театралните среди, и техният брак е един от най-стабилните и значими в живота ѝ. За първи път се виждат в Народния театър, където тя започва да работи като актриса, а той е студент във ВИТИЗ. Самата актриса описва живота им като „безоблачна идилия”. За съжаление голямата им любов завършва трагично. Двамата са заедно до смъртта му - едва на 49 години Нейчо Попов получава инфаркт и умира през 1974 г. Стоянка Мутафова понася тежко загубата му, като през годините неведнъж е споменавала с тъга, но и с благодарност за изживяната любов.

След смъртта на Мутафова нейната дъщеря Мария Грубешлиева-Муки споделя в „Тази събота и неделя“ по bTV:

„Това бе най-тежката година в живота ми. Връзката ни беше много силна и сякаш загубих една част от себе си... Направих й паметник на гробищата, съвместен с Нейчо Попов, защото искаше да са заедно. Страдаше за него”.

„Изкарах един цял живот с нея и имам много спомени. Тя беше много над нещата, широко скроена личност. Това й помагаше да минава през трудностите, защото не всичко в живота й бе песен. За мен тя бе майка, приятел, беше всичко“, признава Мария Грубешлиева-Муки при отбелязване на 100 години от рождението на Кралицата на комедията Стоянка Мутафова

A eдна от запомнящите се последни нейни реплики беше: "Много ми е зор - както искат, така да ме помнят". Точно толкова голяма беше Стоянка Мутафова!