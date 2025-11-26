Днешният, 26 ноември, е повод да си спомним за любимата на няколко поколения изпълнителка Тина Търнър. Ако не беше напуснала този свят преди две години, музикалната икона щеше да отбележи своя 86-ти рожден ден.

Ето някои от най-любопитните и не толкова познати моменти от невероятния живот и шеметната кариера на поп и рок певицата.

Истинско име

Тина Търнър е родена като Анна Мей Бюлок на 26 ноември 1939 г. в Нътбуш, американския щат Тенеси. Имала е трудно детство – от малка е била принудена да помага на родителите си в полската работа. Но пък, според собствените ѝ думи, е имала „силен момчешки“ дух – била е бърза, пъргава и никога не се оплаквала от тежките задачи. По-късно това се превръща в част от невероятната ѝ сценична енергия – движението и издръжливостта просто са били в нея от дете.

Първи изявяви - в църковния хор

В църковния хор местните деца често се срамували да пеят солово. Тина обаче винаги била готова да се включи. И не защото смятала, че е талантлива - напротив, казвала е, че по онова време просто „имала силен глас“ и не се притеснявала от нищо. Така постепенно всички започнали да разчитат на „малката Анна Мей“ за водене на песните.

Медицинска сестра

Още в тийнейджърските си години Тина полага грижи за болната си леля - с инжекции и превръзки, нещо необичайно за дете. Това по-късно я тласка към работа като медицинска сестра, преди съдбата да я изстреля на сцената.

Случайно започнала кариера

Тя привлича вниманието на музиканта и лидер на групата Kings of Rhythm Айк Търнър, след като се качва на сцената по време на негово участие и започва да пее – без покана. Гласът ѝ буквално оставя всички без думи.

Тежък брак

Животът на Тина Търнър с Айк Търнър е история на огромен музикален успех, но и на тежко лично страдание. Двамата се женят през 1962 г., но бракът им е белязан от насилие и контрол.

Айк е агресивен и манипулативен - Тина по-късно разказва, че е живяла в страх и че насилието е започнало почти веднага след сватбата.

Снимка: Getty Images

Развод и освобождение

През 1976 г. Тина най-накрая напуска Айк. Започва живот почти от нулата, като се премества в Лос Анджелис, където гради солова кариера - която по-късно я прави световна суперзвезда.

Успех след 40-годишна възраст

Албумът ѝ „Private Dancer“ (1984), който я прави световна суперзвезда, излиза когато тя е на 44 години – изключителен пример, че никога не е късно за ново начало.

Световен рекорд за концерти

Тина Търнър държи един от рекордите за най-многобройна платена публика за солов изпълнител – с над 180 000 души на концерт в Рио де Жанейро през 1988 г.

Сред най-разпознаваемите гласове в света

Нейният дрезгав, мощен глас, контраалт, е уникален – музикалните критици често го описват като „електрически“.

Години на спокойствие и мир

Последните години от живота си Тина прекарва в Кюснахт, Швейцария. Там тя се отдава на спокойствие и духовни практики - практикува будизъм който ѝ помага да намери смисъла.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK