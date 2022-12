Тина Търнър отдаде почит към "любимия си син" Рони Търнър, който почина на 62-годишна възраст.

В публикация в социалните мрежи 83-годишната певица заяви, че синът ѝ е "напуснал света твърде рано".

Рони Търнър е починал на 8 декември, след като според съобщенията е страдал от здравословни проблеми в миналото.

Той се радваше на кариера като музикант, свирейки с групата Manufactured Funk, а също така взе участие във филма от 1993 г. What's Love Got To Do With It - биографичен филм за майка му.

"Рони, ти напусна света твърде рано. Потънала в скръб затварям очи и мисля за теб, любимия ми син", написа Тина Търнър под снимката на Рони.

Рони Търнър е син на световноизвестната певица от бившия ѝ съпруг Айк Търнър, пише още БГНЕС.