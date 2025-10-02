Крал Чарлз III заяви, че е "дълбоко натъжен" от днешното нападание пред синагога в английския град Манчестър. При него бяха убити двама души, а трима бяха тежко ранени в деня на еврейския празник Йом Кипур, съобщи Франс прес.

"Съпругата ми и аз сме дълбоко шокирани и натъжени от ужасната атака в Манчестър, особено в този толкова важен за еврейската общност ден", заяви монархът.

"Нашите мисли и молитви в този момент са за всички хора, засегнати от този ужасен инцидент", добави той.

Двама загинали при нападението

Двама души са загинали при инцидента в синагога в Манчестър, Северна Англия, а трети човек, заподозрян като извършителят, е бил прострелян от полицията, също се смята за мъртъв, гласи изявление на полицията, съобщава Ройтерс.

Снимка: Getty Images

Полицията заяви, че не може да потвърди дали заподозряният е мъртъв "от съображения за сигурност, които са свързани с подозрителни предмети, намерени върху него". На мястото е пристигнала група за обезвреждане на експлозиви.

Междувременно израелското посолство в Лондон осъди нападението, извършено в синагога в Манчестър в Северна Англия, като в публикация в социалните мрежи нарече акта, при който загинаха двама души, "отвратителен и дълбоко потресаващ".

Снимка: Getty Images

Лондонската полиция засилва мерките за сигурност

Лондонската полиция обяви, че е разположила допълнителни служители около синагогите и обектите на еврейската общност в Лондон след смъртоносната атака в синагога в Манчестър по-рано днес.

Снимка: Getty Images

Полицията каза, че няма признаци за повишено ниво на заплаха в британската столица, но е взела предпазни мерки, пише още БТА.

„Въпреки че нищо не подсказва, че има повишена заплаха за Лондон, ние сме разположили допълнителни ресурси в районите около синагогите, други обекти на еврейската общност и в районите със значително еврейско население“, се казва в публикация на полицията в социалната мрежа „Екс“.

