Попадали ли сте някога в неудобна ситуация, в която ви насилват да приемете или доядете храна, която не искате? А гнусливи ли сте, когато става въпрос за... „остатъци“ под формата на готвена храна? За някои хора да си оставиш храната в чинията е признак на това, че не ти е харесало, а за други е съвсем нормално, когато вече си се нахранил.

Историята на един 23-годишен мъж и това да си вземе сготвена храна от тъщата за вкъщи, се превръща в истински социален кошмар, който застрашава отношенията му дори с бъдещата му жена.

Насилствено гостоприемство

Снимка: iStock

Всичко започва по време на местна викторина, на която присъстват 23-годишният мъж, 22-годишната му приятелка и техните родители. Родителите на момичето донесли огромно количество храна, която била „много добре оценена от всички на масата".

Проблемът възниква в края на вечерта, когато дошъл моментът за прибиране. Майката на приятелката му започнала да се чуди какво да прави с многото останала храна и решила да даде част от нея на младия мъж и дъщеря й, съобщава People.

„Тя продължи да настоява и дори започна да дава остатъците от храната в ръцете на приятелката ми, след като аз вече бях отказал“, разказва той.

Мъжът учтиво отказал първоначално, обяснявайки, че нямат място в хладилника за такова огромно количество. Жената обаче настоявала, дори заявявайки, че е донесла допълнително, специално за тях.

„Казах не, моля, уважавайте това!“, започва да настоява мъжа.

След като майката продължила да настоява, мъжът, който по думите му вече бил „видимо разочарован“, стига до краен предел на нервите си.

Ситуацията ескалирала дотолкова, че дори бащата се намесил, опитвайки се да потуши напрежението с думите: „Това е подарък, трябва да го приемеш учтиво". А младият мъж обяснява своята позиция в платформата Reddit.

„Според мен, това беше неуважително, защото по-скоро изглеждаше, че тя се опитва да ме принуди да взема храна, с която не знае какво да прави, след като казах, че не можем да я вземем", обяснява той.

В крайна сметка, за да избегне още по-голям скандал, той приел храната, но голяма част от нея трябвало да бъде изхвърлена. Това не е ли съвсем позната история в реалния живот – при много български семейства? А каква е най-добрата реакция в подобни ситуации?

Снимка: iStock

Хората в платформата Reddit започват да реагират на ситуацията между мъжа и бъдещата тъща с различни мнения. Мнозина смятат, че той е постъпил грубо. А други го подкрепят, като заявяват, че човек има право да си каже мнението и това трябва да се уважава.

