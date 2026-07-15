Актьорът Юлиан Вергов навършва 56 години днес, а най-милото пожелание получи от единственото си дете – дъщеря му Алена Вергова, която го нарича с нежното „Татс“.

„Череде, Татс. Винаги сме били на едни и същи години някак. Никва промяна“, написа Алена, която също върви по стъпките на своя известен баща и се изявява като актриса.

По повод рождения му ден 24-годишната красавица, която развива и музикална кариера, сподели мил кадър от детството си, на който Юлиан я прегръща и целува.

Снимка: Инстаграм

Алена неведнъж е разказвала, че баща ѝ е най-добрият ѝ приятел и че двамата имат изключително близка и открита връзка, основана на доверие и разбирателство.

В съвместни интервюта те са споделяли, че помежду им няма тайни. Двамата дори имат обща компания, а Юлиан с чувство за хумор признава, че дъщеря му често го кани на партита с нейните приятели.

Снимка: Инстаграм

Поздравления за празника актьорът получи и от свои близки приятели и колеги от артистичните среди.

„Честит бъди, мили @julianvergovofficial“, написа Марта Вачкова, а Александър Сано му пожела да е жив и здрав, наричайки го шеговито „мискинин“.

Снимка: Инстаграм

Снимка: Инстаграм

В последния сезон на "Бъгария търси талант" Юлиан Вергов беше един от съдиите. Вижте за кого даде той своя златен бутон: