Дъщерята на Юлиан Вергов - младата актриса Алена Вергова, представя своя нов сингъл „Още“ – дълбоко лична и емоционална песен, която преминава през различните етапи на любовта и вътрешното израстване.

„Втората ми песен се казва “ОЩЕ”. Не само, защото думата се повтаря многократно в самото парче, а защото значението й е всеобщо. Отново изхождам от себе си и своите лични преживявания, но всеки може да открие себе си в песента и това, от което има нужда в дадения момент“, споделя Алена.

Идеята за песента се ражда през лятото на 2025 г. на Арапя, където тя прекарва часове пред морето, създавайки мелодията почти интуитивно. „Мисля, че прекарах около 6 часа пред сините вълни, докато завърша музиката“, разказва тя.

„Още“ е вдъхновена от реални човешки взаимоотношения и болезнени лични преживявания.

„От неприятните случки и истории винаги излизат най-смислените текстове… Искам хората да усетят истината… че всичко всъщност е наред. А относно посланието – не трябва да позволяваме на никого да ни определя собственото ни щастие“, допълва тя.

Видеоклипът към песента визуализира идеята за времето и любовта чрез три различни възрасти на героинята, изиграни от самата Алена, както и от изключителните актриси Стефка Янорова и Пламена Гетова.

В проекта участват още Мартин Методиев и Свежен Младенов. Режисьор е Тони Пенчев, оператор – Венцислав Тодоров, а монтажът е дело на Митко Балабанов. Музиката и текстът са написани от Алена Вергова, а аранжиментът е реализиран съвместно с Десислав Данчев.

„По-добре да не ни харесват за това, което сме, отколкото да ни харесват за това, което не сме“, казва Алена – послание, което стои в сърцето на „Още“.

Издаването на песента идва в ключов момент за нея – непосредствено след като бе избрана за ролята на Евридика в новата постановка на Театър „Българска армия“.

Родната публиката може да слуша Алена Вергова с група на живо на 23 април в столичния клуб "Строежа", когато тя ще отпразнува своя рожден ден на сцената заедно с публиката в един много специален за нея концерт.