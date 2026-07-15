На 15 юли рожден ден празнуват двама от най-уважаваните български актьори – Юлиан Вергов и Иван Бърнев. И двамата имат впечатляваща кариера в театъра, киното и телевизията, а с талант и постоянство се превръщат в едни от най-разпознаваемите лица на българската сцена.

Юлиан Вергов е роден през 1970 г. в София. Преди да се посвети на актьорската професия, учи инженерна специалност, а по-късно завършва Театралния колеж „Любен Гройс“ в класа на проф. Цветана Манева.

Професионалният му път е свързан със сцената на Народния театър „Иван Вазов“, където участва в редица постановки. Сред най-познатите му роли за телевизионната публика са образите в сериалите „Тя и той“, „Стъклен дом“ и „Революция Z“, а в киното зрителите го помнят от филми като „Мисия Лондон“, „Шивачки“ и други български и международни продукции.

През годините Вергов получава и престижни театрални отличия. През 2015 г. е удостоен с наградата „Икар“ за поддържаща мъжка роля, а през 2022 г. печели „Аскеер“ за поддържаща мъжка роля за превъплъщението си в Иван Вазов в спектакъла „Народът на Вазов“.

Освен с многобройните си театрални и филмови роли, Юлиан Вергов се изявява и като телевизионно жури. През 2025 г. актьорът за първи път заема място сред оценяващите в популярното шоу „България търси талант“, като става част от журито на деветия сезон на формата.

Иван Бърнев е роден през 1973 г. в Добрич. Завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1996 г. в класа на проф. Стефан Данаилов, след което започва работа в Младежкия театър, където дебютира в ролята на Пинокио.

Кариерата му се развива успешно както на театралната сцена, така и в киното. Участва в български и чуждестранни продукции, сред които „Обслужвах английския крал“, „Стъпки в пясъка“, „Кецове“, както и в телевизионните сериали „Къде е Маги?“,„Алфа“ и други.

Снимка: Личен архив / Иван Бърнев

Бърнев е носител на редица отличия. През 2002 г. получава „Аскеер“ за изгряваща звезда, а през 2011 г. печели както „Икар“, така и „Аскеер“ за поддържаща мъжка роля. През 2022 г. е отличен с наградата за най-добър актьор на Международния филмов фестивал във Валядолид (Испания) за ролята си във филма „Vasil“.

Маргита Гошева и Иван Бърнев в предаването "Преди обед" - вижте в следващото видео.