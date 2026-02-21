Какво е животът без любов? Именно този важен въпрос поставя режисьорът Ивайло Христов в новия си филм „Любов“, чиято премиера в кината е на 16 март.

В лентата участват добре познати и обичани актьори – сред които и Владо Карамазов и Иван Бърнев. Те, заедно с режисьора, застават пред камерите на bTV, за да разкажат повече за филма – и има ли значение дали думата „любов“ се изписва с „в“ или с „ф“ накрая. И дали изобщо любовта съществува днес.

„Често в забързаното ежедневие, подминаваме хубавите моменти и хората, които биха могли да бележат целия ни живот. Вероятно човек доста пъти е пропускал нещо подобно“, пръв се включва в разговора Владо Карамазов. Допълвайки, че това е равносметката, която е направил за себе си след филма.

„Любовта е лепилото, което слепя нещата, свързва хората“, добавя от своя страна Иван Бърнев. „И когато го няма, ставаме свидетели на ужасяващи неща.“

Снимка: bTV

„А аз от пиедестала на годините си, мога да кажа единствено: Обичайте се!“, категоричен е Ивайло Христов. След което се впуска в подробности за филма – защо е черно-бял, каква е идеята зад историите, които пресъздава, както и за интересните похвати, които е използвал при заснемането му.

Тримата актьори разказват и любопитни моменти от своята кариера, наблягайки на това, че да си актьор не е лесна работа. „Хората имат доста идеалистична представа за нашата професия. А ние сме като „три синджира роби“, казва с усмивка Карамазов.

Какво още споделиха Владо Карамазов, Иван Бърнев и Ивайло Христов – за сътрудничеството си както в киното, така и в театъра и какво най-много харесват един в друг, гледайте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER