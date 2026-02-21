Какво е животът без любов? Именно този важен въпрос поставя режисьорът Ивайло Христов в новия си филм „Любов“, чиято премиера в кината е на 16 март.
В лентата участват добре познати и обичани актьори – сред които и Владо Карамазов и Иван Бърнев. Те, заедно с режисьора, застават пред камерите на bTV, за да разкажат повече за филма – и има ли значение дали думата „любов“ се изписва с „в“ или с „ф“ накрая. И дали изобщо любовта съществува днес.
„Често в забързаното ежедневие, подминаваме хубавите моменти и хората, които биха могли да бележат целия ни живот. Вероятно човек доста пъти е пропускал нещо подобно“, пръв се включва в разговора Владо Карамазов. Допълвайки, че това е равносметката, която е направил за себе си след филма.
„Любовта е лепилото, което слепя нещата, свързва хората“, добавя от своя страна Иван Бърнев. „И когато го няма, ставаме свидетели на ужасяващи неща.“
„А аз от пиедестала на годините си, мога да кажа единствено: Обичайте се!“, категоричен е Ивайло Христов. След което се впуска в подробности за филма – защо е черно-бял, каква е идеята зад историите, които пресъздава, както и за интересните похвати, които е използвал при заснемането му.
Тримата актьори разказват и любопитни моменти от своята кариера, наблягайки на това, че да си актьор не е лесна работа. „Хората имат доста идеалистична представа за нашата професия. А ние сме като „три синджира роби“, казва с усмивка Карамазов.
Какво още споделиха Владо Карамазов, Иван Бърнев и Ивайло Христов – за сътрудничеството си както в киното, така и в театъра и какво най-много харесват един в друг, гледайте във видеото:
