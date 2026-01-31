На 31 януари 1981 г. в Мемфис, щата Тенеси, се ражда Джъстин Рандъл Тимбърлейк – човекът, който ще се превърне в глобална музикална икона, актьор и любимец на милиони. Тази година той празнува 45-ия си рожден ден, но въпреки годините Джей Ти (както го наричат феновете) продължава да бъде в центъра на светската сцена и в сърцата на своите почитатели.

Глобален любимец

Тимбърлейк започва музикалната си кариера още като дете. Участва в телевизионни формати като "Star Search", а по-късно и в легендарното "The All-New Mickey Mouse Club", където работи с бъдещи суперзвезди като Бритни Спиърс и Кристина Агилера.

Преломен момент в живота и кариерата му е когато през 1995 г., когато става част от бойбандата NSYNC. Групата бързо се превръща в глобален феномен, а хитовете им – от "Bye Bye Bye" до "It’s Gonna Be Me" – поставят началото на музикалната мания по целия свят.

Соло кариера и нови музикални върхове

След разпадането на NSYNC през 2002 г., Джъстин не просто продължава – той преминава в ново измерение. Дебютният му солов албум "Justified" се превръща в хит, а последвалите издания му носят глобална слава и множество награди "Грами".

Сингли като "SexyBack", "My Love" и "What Goes Around… Comes Around" се превръщат в класики в жанра, а Джъстин се доказва като артист с невероятна артистичност и отличително сценично присъствие.

От голямата сцена до големия екран

Освен в музиката, Джъстин Тимбърлейк успешно се налага и в телевизионната и кино индустрия. Той участва в продукции като "The Social Network", озвучава анимационните герои в "Trolls", и често се появява като водещ или гост във вечерното предаване "Saturday Night Live".

Любов и семейство

Музикантът и актрисата Джесика Бийл се запознават на едно парти за рождения ден на приятел на Джъстин и малко след това стават официално двойка. Връзката им изглежда перфектна, докато ненадейно през март 2011 г. не обявяват, че се разделят с изявление пред People, според което са "взели взаимно решение да тръгнат по различни пътища".

Каквито и да са били тези пътища, които са поели, в крайна сметка са ги довели отново един до друг. Още преди края на 2011 г. двамата се събират отново и обявяват годеж. Днес те все още са заедно и имат двама синове – Сайлъс Рендъл и Финиъс.

За рождения му ден миналата година Бийл публикува трогателно послание в Instagram, в което говори за радостта от съвместните спомени, предизвикателствата и любовта, която продължава да расте с всяка изминала година.

Преди връзката си с Бийл Джъстин и Бритни Спиърс бяха една от най-обсъжданите двойки. Те се срещат още като деца в "The All-New Mickey Mouse Club" и започват да излизат през 1999 г.

Връзката им продължава около три години, до 2002 г. След раздялата им имаше огромен медиен интерес, включително слухове и песни, вдъхновени от раздялата.

Бритни по-късно споменава в мемоарите си, че по време на връзката им е била бременна, но е направила аборт.

Другите жени в сърцето му

Камерън Диаз – дълга и медийно проследена връзка от 2003 до 2007 г.

– дълга и медийно проследена връзка от 2003 до 2007 г. Джена Дюън – среща се с нея за кратко, когато тя е танцьорка в NSYNC, преди да стане известна актриса.

– среща се с нея за кратко, когато тя е танцьорка в NSYNC, преди да стане известна актриса. Алиса Милано – кратка връзка през 2002 г. след раздялата с Бритни.

Житейски предизвикателства

През 2025 г. Джъстин публично съобщи, че е диагностициран с лаймска болест, което му коства сериозни физически и емоционални усилия. Въпреки това той продължава да работи и да впечатлява с присъствието си на сцената.

