Джъстин Тимбърлейк шокира феновете си с неочаквано и силно емоционално признание само ден след финала на световното си турне Forget Tomorrow. Изпълнителят сподели публично, че през цялото време е водил жестока битка със сериозен здравословен проблем, а именно лаймска болест.

Днес поп звездата разкри диагнозата си пред многобройните си фенове в Инстаграм. Трогателната изповед за тихата борба с лаймската болест разчувства хиляди последователи в мрежата.

„Докато си давам време да осмисля всичко, което преживях по време на турнето, искам да ви разкажа нещо лично. През последните месеци се борих със сериозни здравословни проблеми. Диагностицираха ме с лаймска болест - не го споделям, за да ме съжалявате, а защото искам да знаете какво остана скрито по време на цялото ми турне“, написа той в публикацията си - серия снимки от концертите.

Лаймската болест е инфекция, причинена от бактерията Borrelia, която се предава чрез ухапване от заразен кърлеж. Често срещани симптоми са обриви, болки в ставите и мускулите, умора, а понякога и по-сериозни неврологични, както и имунни проблеми. Ранното ѝ откриване и лечение са от съществено значение за възстановяването.

Иконата на попа Тимбърлейк не е единственият артист, преминал през това трудно изпитание. Преди него и други обичани звезди като Аврил Лавин и Джъстин Бийбър са говорили открито за своите лични битки с болестта.

Турнето на Джъстин стартира през април 2024 г., малко след излизането на новия му албум Everything I Thought It Was. То продължи повече от година и го нареди сред най-успешните изпълнители на 2025 г. Според данни на Billboard, с над 73 милиона долара приходи от 41 концерта, той заема десето място в класацията на най-добре представилите се изпълнители.

Макар от сцената да изглежда винаги енергичен и напълно отдаден на публиката, зад тази бляскава фасада всъщност се е криело едно лично и болезнено предизвикателство, с което Джъстин се е борил ежедневно. Тимбърлейк не уточнява дали все още се лекува от болестта, но в думите му се усеща сила, вяра и изключително дълбока връзка с феновете.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK