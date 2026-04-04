Цветница е един от най-красивите, цветни и обичани празници в българския календар, когато природата навън се събужда и разцъфва, а имен ден празнуват всички, носещи имена на цветя, растения и дървета. Цветница е не само празник на новото начало, на красотата и на живота, но и чудесен повод да зарадваме близките си с топли думи.

С красиви думи преди Цветница се включи Елица Кънчева - репортер и продуцент на предаването „Тази събота и неделя“ по bTV, която сподели усещанията и вълненията, с които свързва празника още от дете!

Снимка: Личен архив

Цветница за мен е най-любимият ми празник от цялата година! Не само защото имам имен ден, макар че много хора дори не знаят за това. Не само и заради красивото му име - Цветница! И дори не заради това, че е през пролетта. Не е и заради вярата, макар и да вярвам.

Снимка: Личен архив

Любим ми е, защото го свързвам с традиция. Традиция не какво правим, а традиция в предаването на име. Име, свързано с красотата на природата. Аз съм Елица - идва от дървото ела. Дало ми е изправената душа, вечнозелените листа и малките бодлички, които ще те убодат, ако не си внимателен.

Снимка: Личен архив

Да си Елица е специално име. Майка ми е Лилия - която плува на повърхността със своята красота и която те тегли да се потопиш в дълбочината. Цвете, което живее във вода, една магия на природата. Дъщеря ми се казва Лора. Вероятно много хора не свързват името й с този празник, но то идва от лавър. Тук е по-познато със своите дафинови листа. Тя е аромат, който те омайва, венец, с който се окичва славата, победата или мира.

Снимка: Личен архив

Моята Цветница е празник на дамите в нашето семейство. И е повод за красиви букети, цветни тоалети и усмивка! Да си с най-любимите ти хора в този ден.