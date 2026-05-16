Джон Траволта привлече всички погледи по време на филмовия фестивал в Кан 2026 с необичаен и изключително стилен избор на визия. Холивудската легенда се появи на червения килим с широка кремава барета и очила на премиерата на режисьорския си дебют „Propeller One-Way Night Coach“ и буквално изненада публиката.

72-годишният актьор заложи на класическа елегантност – черен костюм, плетен елек, бяла риза и вратовръзка. Но именно артистичната барета придаде напълно различно излъчване на звездата от „Брилянтин“.

Множество фенове онлайн се пошегуваха, че той е напълно неузнаваем. Някои решиха, че това е американския рапър Джак Харлоу, защото именно той често залага на различни шапки, за да допълни визиите си за публични появи и събития.

До него на червения килим беше и 26-годишната му дъщеря Ела Траволта, която участва във филма заедно с баща си. Тя впечатли с изискана черна рокля и фини диамантени бижута. Към тях се присъединиха и младият актьор Кларк Шотуел, както и копродуцентът Джейсън Бергер.

Малко преди прожекцията на филма в театър „Дебюси“, Траволта получи една от най-големите изненади на вечерта – почетна „Златна палма“ за цялостен принос към киното.

Видимо развълнуван, актьорът призна, че отличието означава за него дори повече от „Оскар“.

„Това е отвъд „Оскар“. Не мога да повярвам. Това е последното нещо, което очаквах“, каза емоционалният Траволта от сцената.

Актьорът, който има номинации за „Оскар“ за ролите си в „Треска в събота вечер“ и „Криминале“, благодари на артистичния директор на фестивала Тиери Фремо за признанието.

Траволта сподели още, че се е разплакал, когато е разбрал, че филмът му е приет в селекцията на Кан.

„Когато Тиери ми каза, че филмът не само е одобрен, но и влиза в историята като първия селектиран филм за Кан 2026, плаках като бебе“, разкри звездата.

„Propeller One-Way Night Coach“ е вдъхновен от детската книга на Траволта от 1997 г. и разказва историята на момче, обсебено от самолетите, което тръгва на пътешествие към Холивуд заедно с майка си. Ела Траволта влиза в ролята на стюардеса.

Ела е дъщеря на Джон Траволта и покойната актриса Кели Престън, която почина през 2020 г. след битка с рак на гърдата.

Двамата имат още двама сина – Бенджамин и Джет, който трагично си отиде едва на 16 години през 2009 г.

През последните години Ела уверено гради собствена кариера както в киното, така и в модата. Миналия ноември тя се появи на корицата на специалното издание „Fantasy“ на списание HARDCOPY, а актьорският ѝ дебют беше още през 2009 г. във филма „Стари кучета“, където играе редом до своите родители.