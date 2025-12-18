Бриджит Круз, бивша бизнес партньорка на Присила Пресли, направи неочаквано и шокиращо публично твърдение. Тя сподели, че Райли Киоу, внучката на Пресли взъщност е биологичната майка на най-малкия син на Джон Траволта – Бенджамин.

Според Круз звездата от „Брилянтин“ и покойната му съпруга Кели Престън са използвали яйцеклетките на Киоу, за да заченат сина си, роден през 2010 г. В замяна младата жена е получила между 10 000 и 20 000 долара.

36-годишната Райли е приела да предостави яйцеклетките си, след като покойната ѝ майка Лиса Мари Пресли, която почина през 2023 г., също преди това е дала свои на Траволта и Престън.

Лиса Мари се е съгласила да помогне на двойката, след като разбира, че те не могат да имат собствени деца. В последствие обаче актьорът и съпругата му се отказват от яйцеклетките на Лиса Мари заради злоупотребата ѝ с наркотици.

Тези уронващи престижа твърдения са направени в съдебен иск, направен както от Бриджит Круз, така и от още един бивш сътрудник на Присила Пресли - Кевин Фиалко, предава Page Six.

Снимка: Getty Images

Според иска, „цялото семейство Пресли се е борило за контрол над имуществото и за изплащания, използвайки неправомерно за целта ищците Круз и Фиалко - като преговарящи и посредници“.

Адвокатът на 80-годишната Присила категорично отрече обвиненията срещу внучката ѝ в изявление пред Us Weekly, наричайки ги „възмутителни“ и „срамни“.

Джон Траволта има трима деца от съпругата си Кели Престън. Най-големият им син Джет почива през 2009 г., едва на 16 години, вследствие на рядкото заболяване, от което страда. Другите им две деца са Ела Блу (25 г.) и Бенджамин (15 г.).

Снимка: Getty Images

Актьорът и Престън сключват брак през 1991 г. и остават заедно до смъртта Кели през 2020 г. вследствие на рак на гърдата.

Райли Киоу е омъжена за Бен Смит-Петерсен от 2015 г. Имат една дъщеря на 3 години, както и по-малко дете, родено в началото на 2025 г.

Във видеото - да си припомним историята на семейство Пресли, белязана от редица трагични моменти:



