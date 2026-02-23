След като започнахме седмицата с началото на Великденските пости, небето над нас ни поднася още една важна промяна. На 24 февруари 2026 г. Луната навлиза в своята фаза Първа четвърт.

Това е моментът, в който тя е точно на една четвърт от своя месечен път и ни показва своята перфектна форма. Ще я видим ли в България?

Отговорът е категоричен – да. За разлика от други фази, които изискват да стоим будни до зори, Първата четвърт можем да видим лесно с обикновено око, сочи Time and Date.

Снимка: Росица Димитрова

На 24 февруари фазата ще настъпи официално около 14:27 ч. местно време. Луната ще изгрее още по обяд и ще бъде видима през целия следобед и вечерта. Ако небето над София, Бургас или вашия град е ясно, ще можете да се насладите на небесния диск, чиято дясна половина ще бъде ярко осветена, а лявата – потопена в сянка.

Какво означава Първа четвърт на Луната?

Снимка: iStock

Астрономически това е най-добрият момент за любителите на фотографията и астрономията. Контрастът между светлината и тъмнината прави лунните кратери изключително релефни и видими дори с обикновен бинокъл.

Отвъд сухата наука, много хора свързват този период с енергията на растежа. Тъй като се намираме в прозореца между Новолунието (17 февруари) и предстоящото Пълнолуние (3 март), фазата Първа четвърт се счита за:

Време за решителност: Моментът, в който плановете, започнати преди седмица, трябва да преминат към действие.

Преодоляване на препятствия: Символично това е етапът, в който събираме сили за финалния спринт към целите си.

Какво предстои?

След 24 февруари Луната ще започне да става все по-ярка с всяка следваща нощ. Тя ще преминава през различни фази, достигне своята пълнота. Пълнолунието ще настъпи на 3 март 2026 г., когато небето ще бъде изцяло завладяно от сребристата ѝ светлина.

Така че, ако имате нужда от малко вдъхновение или просто искате да се полюбувате на природата, вдигнете поглед към небето в следобедните часове на 24 февруари.

