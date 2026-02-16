Мнозина носят шапки всеки ден през студеното време – съчетават стил и топлина в едно. Но въпросът дали това може да влияе върху растежа на косата става все по-често обсъждан.

Според експерти науката все още не е дала категоричен отговор, но наличните доказателства показват, че само шапката по себе си не причинява косопад. Понякога обаче определени навици, свързани с носене на шапка, могат да допринесат за загуба на коса.

Какво показват научните изследвания

В две научни изследвания с идентични близнаци, при мъжете, които носят шапка ежедневно не е отчетено по-голямо оредяване на косата в сравнение с брат им, който не е носил шапка. При жените изследването дори показало по‑малко загуба на коса при тези, които носели шапки, отколкото при тези, които не ги използвали.

По‑често срещаните причини за косопад са генетични фактори, хормонални промени, възраст, медицински състояния и определени лекарства, както и хранителни дефицити.

Кога шапката може да има значение

Въпреки че просто да носите шапка не води до оплешивяване, има ситуации, при които тя може да играе роля косвено:

Твърде стегнати или много топли шапки: Ако шапката е прекалено тясна и постоянно притиска скалпа, това може да наруши кръвообращението към космените фоликули и да причини механичен стрес. В теоретичен план това може да доведе до временна загуба на коса, която при продължително излагане би могла да се превърне в постоянна.

Ако шапката е прекалено тясна и постоянно притиска скалпа, това може да наруши кръвообращението към космените фоликули и да причини механичен стрес. В теоретичен план това може да доведе до временна загуба на коса, която при продължително излагане би могла да се превърне в постоянна. Ако постоянно опъвате или стягате косата: Тип косопад, известен като traction alopecia, се развива когато косата е постоянно опъната - например чрез тесни конски опашки, плитки или когато се държи под здраво прилепнала шапка дълго време. Този вид загуба на коса е свързан по‑скоро с механичното дърпане, отколкото със самата шапка.

Практични съвети от специалисти

Носете шапки, които не са прекалено стегнати и позволяват на скалпа да „диша“.

и позволяват на скалпа да „диша“. Избирайте по‑свободни модели, особено ако планирате да я носите често.

Ако имате навик да прибирате косата си на висока опашка или плитки под шапката, редувайте стилизирането и давайте почивка на косата.

