Ядки, ледени бани и много пот в залата! Моци Мабусе, съдия по танци и жури в „Let's Dance“, отслабва драстично и много хора искат да знаят как точно успява да го постигне.

През лятото тя и семейството ѝ били на почивка на гръцки остров. Там треньорката по танци се хранела основно с плодове, плувала и тренирала пилатес. Трансформацията на Моци – как я постига?

С талия като оса и 15 кг по-слаба

С пълна промяна в диетата, редовни силови тренировки мускули и сауна три пъти седмично Моци успява да постигне драстична промяна. Пред британското списание „Fabulous“ споделя, че това й помага да понижи нивата на кортизол. Освен това тя яде много ядки, плодове и салати. Комбинира храната с ледените вани, които освен, че стягат тялото й, влияят добре и на психичното й здраве.

Признава, че се храни, когато е под стрес и обича сладко.

Когато съм спокойна, ям ананас и горски плодове. Когато съм стресирана, искам мъфини и шоколадови блокчета.

Ананасът не само е вкусен, но и подпомага храносмилателната система, укрепва имунитета и допринася за цялостното благосъстояние. Подуването на корема, особено около менструация, е често срещано явление. Ананасът помага, като разгражда протеините и облекчава дискомфорта.

Шоколадовите продукти, от друга страна, не са най-здравословнит , тъй като съдържат захар и други съставки, чиито високи дози диетолозите не препоръчват. Все повече хора избират по-здравословни варианти и малко по малко увеличават процента на какаото. Това са шоколадите, които имат най-много ползи.

Можех да повърна, докато тренирам!

Обичайните упражнения не били толкова забавни за Мабусе, колкото танците. тя споделя, че е била малко по-щастлива всеки път, когато тренирала. Но докато го правела, буквално можела да повърне.

Желанието й да промени живота си идва от това, че има малка дъщеря. Точно заради нея иска да живее възможно най-дълго и в добро здраве.

Каква представлява флекситарианската диета - гледайте във видеото.

