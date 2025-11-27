Дъждовното време често ни изненадва неприятно – навсякъде има капки, мокри чадъри и хора, които се чудят къде да ги сложат. Има малки и лесно приложими трикове, които не могат да направят дъждовния ден по-приятен, но могат да улеснят значително живота ни. Ето ги:

Как чадърът да не се вмирише в дамската чанта

Всички сме попадали в тази ситуация – използвате чадъра, но когато той не ви трябва вече, го прибирате мокър в калъфа в дамската чанта. Обикновено той стои до края на работния ден там, защото няма къде да го разгънете, за да изсъхне. Сложете една-две торбички/сашета силикагел в калъфа – това ще предотврати появата на лоша миризма и ще поеме остатъчната влага.

Как правилно да изтръскаме чадър

Стигаме до офиса или на определената среща и трябва да влезем, но няма къде оставим чадъра. Обикновено започваме да го тръскаме енергично, за да може водата да падне и да не правим локви след себе си. Хаотичното изтръскване не е най-ефективно. Вместо това завъртете чадъра като вентилатор. Така се изтръсква по-голямата част от водата.

Как чадърът да съхне по-бързо

Макар че повечето чадъри са направени от промазани материи, които не задържат вода, може да се застраховате и да напръскате с водоотблъскващ спрей вашия. Повечето подобни спрейове са предназначени за палатки, ботуши, обувки, облекло и ловни екипировки. Резултатът е учудващ – капките не се задържат, а се плъзгат по повърхността, платът съхне по-бързо, а чадърът изглежда по-нов и чист.

Как да разпознаете чадъра си

Ако влизате в магазин или обществена сграда като община, детска градина, училище, за да оставите детето или да подадете документи за кратък период, обикновено оставяте чадъра навън. Вероятността някой да обърка вашия с неговия е голям, затова го маркирайте – сложете на дръжката червена връв, лента или шнур в ярък цвят. Така никой няма да вземе по грешка вашия.

Снимка: boredpanda.com

Нямате стойка за чадъри? Ето решението

Не всеки дом разполага със стойка за чадъри. Ако и вие нямате, решението е дори по-лесно от това да отидете до магазина и да купите. Вземете бутилка от вода с вместимост 1,5 л и я отрежете отгоре. Така всеки път, когато влизате и искате да оставите мокър чадър някъде, няма да мокрите пода.

